Kontrolmatik’ten 7 milyon doları aşkın satış sözleşmesi
Kontrolmatik, yabancı bir müşterisi ile 7 milyon 79 bin dolarlık satış sözleşmesi imzaladı.
Kontrolmatik, gerçekleştirdiği yeni satış sözleşmeleriyle teknolojisi ve çözümlerini her geçen gün daha fazla kişiyle buluşturmaya devam ediyor. Şirket, son olarak yabancı bir müşterisi ile 7 milyon doları aşkın bir satış sözleşmesi imzaladı.
Konuya ilişkin Kontrolmatik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile yabancı bir müşterisi arasında, 7 (yedi) adet 132/33kV Mobile substation siparişi karşılığında toplam bedeli 7.079.580 USD (Yedi Milyon Yetmiş Dokuz Bin Beş Yüz Seksen Amerikan Doları) olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.” ifadelerine yer verildi.