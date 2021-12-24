Kontrolmatik’ten 7 milyon doları aşkın satış sözleşmesi

Kontrolmatik, gerçekleştirdiği yeni satış sözleşmeleriyle teknolojisi ve çözümlerini her geçen gün daha fazla kişiyle buluşturmaya devam ediyor. Şirket, son olarak yabancı bir müşterisi ile 7 milyon doları aşkın bir satış sözleşmesi imzaladı.

Konuya ilişkin Kontrolmatik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile yabancı bir müşterisi arasında, 7 (yedi) adet 132/33kV Mobile substation siparişi karşılığında toplam bedeli 7.079.580 USD (Yedi Milyon Yetmiş Dokuz Bin Beş Yüz Seksen Amerikan Doları) olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.” ifadelerine yer verildi.