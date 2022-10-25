Konut durdu, kamu yatırımları sektörü ayakta tuttu

Esra Özarfat

BURSA - Kamu yatırımlarının ağırlığının önemli ölçüde arttığına değinen Türk Çimento Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, sürekliliği olan bu yatırımların çimento sektörüne pozitif etkisinin olduğunu kaydetti. Konut satışlarının sektöre etkilerini değerlendiren Nemli, bu alanda ise bir bekleme dönemine girildiğini söyledi. Osman Nemli, “Türkiye’nin yıllık konut satışı son 10 yılda ortalama 1 milyon 300 bin civarında ve bunların yaklaşık yüzde 42’si ilk el satışlardan oluşuyor. Bursa’nın ise 50 bin. Bu noktada TOKİ projesi sosyal konut anlamında destekleyici, inşaat sektörü için olumlu ama sürükleyici olduğunu düşünmüyorum. İnşaat sektöründe yaşanan bir hareketlilik 100’den fazla sektörü de harekete geçiriyor. Bursa’da konut yapımında hızlı bir başlangıç oldu ama şu anda yaşanan fiyat artışlarından dolayı müteahhitler mevcut yapıları nakde çevirmeyi bekliyor. Bir anlamda sektör stok eritme döneminde” dedi. Çimento satışlarında Doğu Anadolu’da geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 40, Orta Anadolu’da yüzde 25-30, Marmara ve Ege’de ise yüzde 10 oranında gerileme olduğunu ifade eden Osman Nemli, enerji maliyetlerindeki artışa işaret ederek, “Çimento sektörü olarak günlük bütün fiyat değişimlerinden etkileniyoruz. Satış ve maliyetler noktasında son birkaç yıldır makas hiç eşit hale gelmiyor. Sektörün en büyük gideri enerji. Bizim elektrikte bir yıllık anlaşma yapıp, bir yıl fiyatımızı sabitleme şansımız uzun süre önce bitti. Biz günlük olarak bütün fiyat artışlarından etkileniyoruz. Öte yandan sektör, yerli kömür kaynakları bulmak konusunda da sıkıntı yaşıyor. Pandemide başlayan tedarik zincirlerinin kırılmasıyla devam eden süreç savaşla kritik hale geldi. Bugünkü fiyatla yarın oluşacak fiyat arasında yüzde 50’e varan farklar oluşabiliyor” diye konuştu. Nemli, önümüzdeki süreçte Ukrayna ve Rusya’nın ihracatta önemli bir pazar olarak öne çıkacağını da bildirdi.

Projede yüzde 40’a ulaşıldı

Bursa Çimento olarak yenilenebilir enerjide lisanssız üretim konusunda şartları olanakları değerlendirdiklerini kaydeden Osman Nemli, fabrikada devam eden 110 milyon euroluk çevre ve teknoloji yatırımıyla ilgili de son durumu paylaştı. 2023’ün ilk yarısında devreye alınacak projede yüzde 40’a ulaştıklarını aktardı. Nemli, yatırım tamamlandığında enerji ve su tüketimi, hammadde kullanımı, toz ve NOX emisyonlarında ciddi oranlarda tasarruf sağlayarak Türkiye’nin en çevreci, en teknolojik çimento fabrikası olacaklarını vurguladı.