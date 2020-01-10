“Konut faizlerinin düşmesi sektörü canlandırır”

10 Ocak 2020

Bumerang Kartal Projesi Satış ve Pazarlama Müdürü Nur Eğilmez, konut sektörünün satış adedi bazında 2019 yılını 1 milyon 250 bin gibi bir rakamlarla kapatacağını ifade etti. Eğilmez, konut sektörünün 2019 yılını tüm olumsuz gelişmelere rağmen iyi bir ivme ile atlattığına işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:



“Merkez Bankası’nın Temmuz ayı sonunda başlattığı faiz indirimleriyle birlikte kamu bankalarının öncülüğünde konut kredisi faizleri aylık yüzde 0.99 oranına çekildi. Eylül ayı itibarıyla ipotekli konut satışları yükseldi. Dolayısıyla yüksek faizler nedeniyle ertelenen talep, faiz indirimiyle birlikte sektöre olumlu yansıdı ve konut satışlarında hızlı bir artış yaşandı. Konut sektörünün, 2019’un ilk yarısındaki yüksek faiz oranlarına rağmen, satış adedi bazında 2019’u yaklaşık 1 milyon 250 bin gibi rakamlarla kapatacağını öngörüyoruz. Düşük faiz, bekleyen konut talebi, yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisi, kentsel dönüşüm ve yeni konut ihtiyacı ile 2020 yılının gayrimenkul sektörü için olumlu bir yıl olacağına inanıyoruz. Özellikle son aylarda satış ofisi ziyaretçi sayılarına baktığımızda önemli artışlar gözlemliyoruz. Mali yapısı güçlü, doğru lokasyonda proje geliştiren konut üreticisi firmalar, bu yıl da büyümeye ve yeni yatırımlara yönelecekler”

“Harç ve KDV indirim teşvikleri uzatılsın”

Türkiye genelinde Kasım ayında 138 bin 372 adet konut satıldığını belirten Eğilmez, “Türkiye genelinde birinci el konut satışları geçen yılın Kasım ayına göre yaklaşık yüzde 20 artarak 48.909 adet olarak gerçekleşti. Birinci eldeki bu artışla birlikte, ikinci elde geçtiğimiz Kasım ayına oranla yüzde 83 oranında bir artış gözlemlendi” dedi.



TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 724 oranında artış göstererek 43.911 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Eğilmez,

bu konuda “Bu artış, konut sektörünün faize olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Son olarak, Ziraat Katılım’ın 120 vade ile 500 bin liraya kadar olan sıfır konut kredilerinde finansman oranını yüzde 0.79'a düşürmesi, sektör adına olumlu bir gelişme. Önümüzdeki dönemde diğer kamu bankaları da faiz oranlarını düşüreceklerdir. Faizlerin yüzde 1’in altına inmesi durumunda, konut sektörü canlanacak ve bu hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir. Konut alıcılarını birinci el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarına gerek olduğu âşikar. Toplam satışların içinde birinci el konut satışının artması, inşaat sektörümüzün, büyümesi anlamına geliyor. 2019’un sonunda biten harç ve KDV indirimi teşviklerinin de uzatılması veya kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Yabancıya satış geçen yılı geçti

2019 yılı Kasım ayında yabancıya konut satışının 3 bin 988 adet olarak gerçekleştiği bilgisini veren Eğilmez, şunları söyledi:



“Türkiye genelinde ilk 11 ay toplamlarına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 12 civarında bir artış görüyoruz, bu ay itibarıyla geçen yılın toplamını da geçtik. Bu ivmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Gayrimenkul alan yabancı yatırımcılara baktığınızda, yabancılar kendi ülkelerinde bulamadıkları konforu, güvenliği, aileleriyle birlikte burada buluyor. Bu ilgi devam edecek. Ayrıca Türkiye’de her profilden yatırımcı yurtdışından, istediğini Türkiye’de bulabiliyor. Bir de Avrupa ile mukayese ettiğimizde gayrimenkullerin son derece uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alması ile ilgili yapılan düzenlemelerden sonra yabancı yatırımcılara gayrimenkul satışı artmaya devam edecektir”