Konutları Bitcoin'le satıyor

Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ, dijital para birimi Bitcoin'le yabancıya konut satarak vatandaşlık veriyor. Türkiye’de ve İspanya’da açtığı ofislerle yabancılara gayrimenkul satan Tekçe Overseas, satışlarının yüzde 25’ini Bitcoin'le gerçekleştiriyor. 2017 yılından bu yana yabancıya Bitcoin'le satış yaptıklarını söyleyen Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, “Normal yollarla yurtdışından para transferi çok uzun bir süreç alabiliyor. Bu yüzden Bitcoin'li satışlara başladık. İlk Bitcoin'li satışımız 2017’de 1 milyon 200 bin TL’lik villa ile olmuştu. 2018’de bu sayı 9 adete çıktı. Şimdi ise her ay 8 ila 9 adet satışımızı Bitcoin'le yapıyoruz. Devamlı da artıyor. Çünkü dijital parayı gerçek mülke çeviriyorum” dedi. Yaptıkları satışların yarısının da vatandaşlık amaçlı olduğunu aktaran Tekçe, toplam satışlarının yüzde 25’ini Bitcoin'le yapar hale geldiklerini anlattı.

Türkiye’deki Bitcoin hacimleri yetmedi

“Bitcoinle konut satışlarımız çok yükselince Türkiye’deki şirketlerin Bitcoin hacimleri yetersiz kaldı” diyen Tekçe, “Bu yüzden Amerika’da bir şirketle anlaştık. Şirket Bitcoin'le yaptığımız satışları dolar ya da TL’ye çevirip bize gönderiyor” diye konuştu. Tekçe, firmalarının Bitcoin'le konut satışını Dubai ve Amerika’da bazı gayrimenkul şirketlerinin de yapmaya başladığını söyledi. Aynı zamanda Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği’inde (GİGDER) Başkan Yardımcılığı da yapan Tekçe, dünyada 360 milyar doları aşan bir büyüklüğe sahip olan Bitcoin konusunda Türkiye’nin banka kurması gerektiğini ifade etti. Tekçe, böylece Türkiye’nin gayrimenkul ticaretinden daha büyük bir alana kavuşacağını belirtti.

İspanya’da ofis açtı, sırada Amerika var

Türkiye’deki üniversite eğitiminden sonra akademisyenlik için gittiği Amsterdam Üniversitesi’nde hedefl erine ulaşamayınca Türkiye’ye dönerek yabancılara rehberlik ve tercümanlık yapmaya başladığını aktaran Tekçe, “AB’nin 2004 yılında Euro para birimine geçişiyle birlikte Avrupalıların Türkiye’de gayrimenkul alımları artınca Antalya Homes’u kurarak gayrimenkul sektörüne girdim” dedi. 23 dilde satış yapan firmalarının Türkiye’de Bursa, Yalova, Alanya, Antalya, İstanbul ve Trabzon şehirlerinde 7, İspanya ise Spain Homes markasıyla Malaga ve Alicante’de iki olmak üzere toplam 9 ofisleri olduğunu söyledi. Türkiye’deki büyümelerine bağlı olarak isim karışıklığının önüne geçmek için isim değişikliğine giderek Antalya Homes yerine Tekçe Overseas adını aldıklarını aktaran Tekçe, Türkiye’de 2 yıl içinde 19 ofis, İspanya’da ise 14 ofise çıkmayı hedefl ediklerini açıkladı. Bayram Tekçe, “Ayrıca pandemi biter bitmez ABD’nin Miami kentinde de ofis açacağız” diye konuştu.

300 milyon dolarlık satış yapıyor

Bugüne kadar 10 binlerce konutun satışını yaptıklarını aktaran Bayram Tekçe, satışlarının yüzde 80’inin yabancılara, yüzde 10’unun gurbetçilere, yüzde 10’unun ise Türklere yapıldığını söyledi. Tekçe, işlerini doğru yapmaları nedeniyle satışlarının yüzde 30’unun tavsiye ile yapıldığını kaydetti. Mütekabiliyet öncesi yabancıya yılda 150 daire satarken, şimdilerde ise yılda 750 daire satar konuma geldiklerini anlatan Tekçe, böylece yılda 300 milyon dolarlık bir gelir sağladıklarını dile getirdi. Pandemiden dolayı geçen yıla göre satışlarının yüzde 30 oranında düştüğünü vurgulayan Tekçe, yılı 500 adetlik satışla kapatmayı amaçladıklarını kaydetti.