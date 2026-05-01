Konya otomotiv sektöründe küresel dönüşüm sürecine odaklandı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konferansta konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, otomotiv sektörünün yaşadığı dönüşüme dikkat çekerek, “Sek­törde büyük başarılara imza atan Konyalı sanayicilerimizin bu dönüşüme hızla uyum sağla­yacağına ve geleceğin otomotiv dünyasında da güçlü bir şekilde yerini alacağına yürekten inanı­yorum” dedi.

Ülkelerin üretim kabiliyeti, teknolojik derinli­ği ve rekabet gücünü ölçen stra­tejik gelişim endekslerine göre savunma ve otomotiv sektörle­rinin öne çıkan iki kritik sektör olduğunu kaydeden Başkan Bü­yükeğen, her iki sektöründe tek­noloji geliştiren, yüksek katma değer oluşturan birer ekosistem olduğuna dikkat çekti.

İlk kümelenme modeli hayata geçirildi

Türkiye’nin hem savunma sa­nayi hem de otomotiv tarafında güçlü konumda olduğunu vur­gulayan Büyükeğen, Konya’nın da bu dönüşümün sadece takip­çisi değil, güçlü paydaşlarından biri olduğunun altını çizdi. Bü­yükeğen, sektörün gelişmesi­ne yönelik Konya Sanayi Oda­sı olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Oda olarak, otomotiv sektöründeki Türkiye’nin ilk kü­melenmelerden biri olan Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Küme­si’ni hayata geçirdik. Sektörün ihracat potansiyelini artırmak için yurtdışı fuar organizasyon­larına teknik inceleme gezileri düzenliyor, alım heyetleriyle sa­nayicilerimizi buluşturuyoruz. Sektörde bir Ur-Ge projemizi başarıyla tamamladık” şeklinde konuştu.

"Konya, otomotivde güçlü bir şekilde yer alacak"

Konuşmasında otomotiv sek­töründe yaşanan dönüşüme ve Konyalı sanayicilerin bu dönü­şüme adapte olabilmesinin öne­mine dikkat çeken Büyükeğen, OSEG Konferansları’nın bu kapsamda yol gösterici nitelikte olduğunu vurguladı. Büyükeğen, şöyle devam etti: “Otomotiv sek­törü artık dönüşümün eşiğinde değil, dönüşümün tam merke­zindedir. İçten yanmalı araçla­rın yerini elektrikli, bağlantılı ve akıllı mobilite çözümleri alıyor. Bu durum, Konya gibi önemli te­darik merkezlerinde yeni üre­tim alanlarını ve yeni dönüşüm fırsatlarını beraberinde getiri­yor. Sanayicilerimizin gelenek­sel üretim gücünü korurken, bu yeni trendlere uyum sağlayacak teknolojik yatırımları yapması artık kaçınılmaz hale geldi.”