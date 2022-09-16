Konya Şeker, 500 bin ton şeker üretimi planlıyor

Çumra ve Konya'daki iki şeker fabrikasıyla Türkiye'deki şeker üretiminin 5'te 1'ini gerçekleştiren Konya Şeker'in 2022-2023 pancar alım kampanyası, Çumra Şeker'de düzenlenen kampanya açılış töreniyle başladı.

Konya Şeker, 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat pancar alımı yapacak. 2022-2023 kampanya döneminde alımı gerçekleştirilecek olan pancarın tamamına yakınının fire-polar analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılacak.

Konya Şeker, bu kampanya döneminde yaklaşık 3 milyon 400 bin ton şeker pancarı işleyecek. İşlenen pancardan, 500 bin ton şeker, 700 bin ton pancar küspesi, 130 bin ton melas üretimi planlanıyor.

Konya Şeker ile Çumra Şeker'in günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin ton, bu yıl kampanya süresi ise 140 gün olarak planlandı.

"Pancar alım fiyatının 26 Eylül'de açıklanmasını bekliyoruz"

Yeni kampanya dönemine ilişkin açıklama yapan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çumra Şeker'in pancar kapasitesi olarak Türkiye'nin en büyük fabrikası olduğuna dikkat çekti.

Birçok bölgede şeker pancarı üretimi azaldığını belirten Erkoyuncu, “Şirketimizin ekim bölgelerinde artmıştır ve biz daha yüksek oranda üretim yapmayı planlıyoruz. Konya Şeker olarak bu yıl geçen yıla oranla yüzde 12 fazla ekim yaptırdık. Bunun da üretime yansımasını bekliyoruz. Bu yıl 40-45 bin ton geçen yıla oranla daha fazla şeker üreteceğiz. Bu yıl onun için kotalarda artırım yapılması hususunu Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi'ye ve Tarım Bakan Yardımcımız İbrahim Yumaklı beye ilettim. Öyle görünüyor ki, inşallah kotayı da alacağız, böylece üreticimiz daha çok kazanmış, ürettiğinin karşılığını almış olacak."

Şeker Pancarının alım fiyatına ilişkin olarak Erkoyuncu, "26 Eylül'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın pancar alım fiyatını açıklamalarını bekliyoruz. Üreticilerimize hak ettiği bedelin ödeneceği konusunda umudumuz yüksektir.” dedi.