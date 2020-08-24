Konya Şeker, ayçiçeği alımına başladı

24 Ağustos 2020

KONYA-DÜNYA

Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı ayçiçeği taban fiyatına göre ayçiçeği alım fiyatlarını 40 yağ için yüzde 25,25, 44 yağ için yüzde 24 oranında artıran Konya Şeker, 8 nem 40 yağ ayçiçeği için üreticiye ton başına 3 bin 150 TL, 44 yağ 8 nem ayçiçeği için ton başına 3 bin 304 TL, 8 nem 50 yağ ayçiçeği için 3 bin 536 TL ödeyecek. Peşin alımlar için geçerli söz konusu fiyatların yanı sıra üreticiye bu sene vadeli ödeme seçeneği de sunacak olan Konya Şeker, 30, 60 ve 90 gün vadeli ürün bedeli ödemelerinde üreticiye ton başına 30 gün vadede 50 TL, 60 gün vadede 100 TL, 90 gün vadede 150 TL ilave ödeme yapacak. 22.08.2020 Cumartesi günü 9 kantarda ayçiçeği alımına başlayacak olan Konya Şeker, ayçiçeği hasadının yoğunlaşmasından önce fiyat açıklayan ilk büyük alıcı olurken piyasadaki fiyat hareketlerine göre günlük fiyat belirleme opsiyonunu da değerlendirecek.

Ayçiçeği hasadının başlamasına rağmen piyasada alım satımın başlamaması, yapılan alımların ya düşük fiyattan ya da emanet usulü şeklinde yapılması üzerine ayçiçeği piyasasında üretici lehine bir denge fiyatının oluşması için harekete geçtiklerini ve mesuliyet üstlendiklerini söyleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk “Ayçiçeğinde fiyat belirlerken biz tek bir şeye bakıyoruz, açıkladığımız fiyat üreticinin alın terinin karşılığı ve üreticinin sahibi olduğu işletmenin ayakta duracağı bir fiyat olacak. Bizim baktığımız tek denklem budur. Yani üreticinin memnun olacağı ancak altın yumurtlayan tavuğun da heder olmayacağı optimum bir ürün fiyatı. Bizim baktığımız ve hassasiyet gösterdiğimiz husus budur” dedi.

PANKOBİRLİK’in bir üretici kuruluşu olduğunu ve sanayi tesislerini ve ticari faaliyetlerini üreticiye daha çok kazandırabilmenin aracı olarak gördüklerini kaydeden Konuk, “Bu sene de bu çerçevede bir fiyat belirledik. 2019 yılı enflasyon oranına baktık, üreticinin girdi maliyetlerini etkileyen kur hareketlerine baktık ve Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın açıkladığı bir önceki yılın fiyatlarına göre %25’in üzerinde bir ayçiçeği fiyatı belirledik. Açıkladığımız fiyat %11,76 olan yıllık enflasyon oranının 2 katından fazla, 2019 yılı ortalama dolar kurundaki artış oranıyla hemen hemen aynı seviyede” dedi.