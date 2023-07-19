Konya Şeker üreticilere toplamda 182 milyon TL avans ödemesi yapacak

Konya Şeker, üreticilerine 171 milyon 539 TL'si pancar sulama avansı, 10 milyon 686 bin TL'si patates avansı olmak üzere 182 milyon 225 bin TL ödeme yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını aktardı.

Erkoyuncu, bu yıl hem patateste hem de pancarda verimi yüksek bir hasat beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şükür iyi gidiyor. İnşallah bereketli bir yılımız olur. Bizler de üreticilerimizi bu süreçte yalnız bırakmıyoruz. Nakdi avans destekleri ile hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de çiftçimize destek veriyoruz. Tarımsal üretici ortaklarımıza pancar sulama avansı olarak toplamda 171 milyon 539 bin TL yarın banka hesaplarına yatırılacak.

Sözleşmeli patates üreticilerimize de 2'nci nakdi avans olarak toplamda 10 milyon 686 bin TL de bugün ödenecek. Böylelikle Konya Şeker olarak, patates ve pancar üreticilerimize toplamda 182 milyon 225 bin TL ödemiş olacağız. Üreticilerimizin emeklerinin hayırlı bereketli olmasını diliyorum."