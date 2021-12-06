Konya Şeker’den çiftçiye 55 milyon TL avans

Konya Şeker, yılı avansla kapatmaya hazırlanıyor. Şirketi 7 Aralık 2021 Salı günü sözleşmeli pancar ekimi yaptırdığı çiftçilere 55 milyon 532 bin lira avans dağıtılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Türkiye’de gıda güvenliğinin riske girmemesi, sofradaki azığın daha da artması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Çiftçinin üretimini sorunsuz devam ettirebilmesi ve hak ettiği kazancı elde edebilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydeden Erkoyuncu, “Üreticilerimiz açısından çok hareketli geçen bir tarım sezonunun ardından önümüzdeki yıl çiftçimizin tarlasına tohumu attığı andan ürününü hasat ettiği güne kadar geçen sürede ihtiyaçları ve tüm giderleri anlamında daha güvenli bir alan açmak için çalışacağız. Bütün planlamalarımızı bu doğrultuda yaptık. Pancar, patates, ayçiçeği, mısır, buğday başta olmak üzere alımını yaptığımız ürünlerde regülasyon görevimizi devam ettireceğiz.” dedi.

“En iyi taban fiyatın oluşması için gerekli girişimleri yapıyoruz”

Üretimi hiçbir durumda desteksiz bırakmayacaklarını belirten Erkoyuncu, şöyle devam etti: “Devletimizin çiftçilerimize yönelik uygulamakta olduğu desteklerin önemini de biliyoruz, bütün bu alanlarda sektördeki diğer paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, sürdürülebilir gıda arzı ve güvenliğinin birinci şart olduğu bir dönemde, en başta ülkemizin stratejik tarım ürünü olan pancar alım fiyatı olmak üzere üreticinin tarlasından kaldırdığı tüm ürünlerde alın terinin hakkını sonuna kadar alacağı en iyi taban fiyatın oluşması için gerekli girişimleri ilgili platformlarda yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz."