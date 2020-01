Konya Şeker’den patates üreticisine 102 milyon TL ödeme

29 Ocak 2020

Konya Şeker’in Çumra Şeker Fabrikasının ardından üreticisinin tarımsal ürününü işlemeye yönelik yaptığı ilk yatırımlardan biri olan Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Tesisi bu sene üreticiye 83 Bin 669 ton sözleşmeli patates ürettirdi. Konya Şeker, ürettirdiği patates için bu sezon üreticiye yapacağı toplam 102 Milyon 301 Bin 83 TL’lik ödemeyi bugün (29 Ocak 2020 Çarşamba) üreticilerin hesaplarına yatıracağı 7,6 Milyon TL ile tamamlayacak.

Dondurulmuş parmak patates, patates kroketi, patates nişastası ve soğan halkası üretilen tesiste alımı yapılan soğan ile birlikte üreticiye yapılan tarımsal ürün bedeli ödemesi ise 107,8 Milyon TL’yi geçti. 2020 yılı patates ekim sözleşmelerini patates üreticisi ile ocak ayı itibarıyla yapmaya başlayan Konya Şeker, sözleşmeli ekimini yaptıracağı patateslerin tohumluklarını da kendisi üretiyor ve sözleşmeli ekim yaptırdığı üreticilerine hastalıklardan ari sıfır jenerasyon tohumluk dağıtıyor. Seydişehir Beyşehir arasındaki lokasyona kurduğu Seydibey Tesislerinde işlenmek üzere 2019 yılında üreticiden 83 Milyon 669 Bin 888 kg. patates alan Konya Şeker, patates üreticisine ürün bedeli olarak 102 Milyon 301 Bin 83 TL ödeme yaptı.

Soğan halkası da üreten tesisin ihtiyacı için bölge üreticisinden 2019 yılında 1 Milyon 793 Bin 454 kg. soğan alımı da yapan Konya Şeker’in soğan bedeli olarak ödediği 5 Milyon 533 Bin 905 TL’lik tutar ile birlikte Seydibey Tesislerinin tarımsal ürün bedeli ödemesi 107 Milyon 834 Bin 988 TL olarak gerçekleşti.

KONYA ŞEKER’İN YATIRIMLARIYLA PATATES ÜRETİMİ DE ARTTI



Bölge üreticisi için önemli bir gelir kalemi haline gelen patates tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak, bölge üreticisinin daha verimli ve kaliteli patates üreterek daha tohum tarlaya düşerken gelirini arttırmak için patates tohumluğu üretmek üzere 2013 yılında Doku Kültürü Laboratuvarı ve Seralarını da kuran Konya Şeker’in yaptığı bu yatırım da kısa sürede üretim rakamlarına yansıdı ve ülke ortalamasına göre Konya’da dekara alınan patates tonajda %25 daha fazla oldu. Patates tohumluğu üreterek bir yandan tohumluk ithalatı için yurt dışına ödenen milyonlarca dolar dövizden ülkemizin tasarruf etmesini sağlayan Konya Şeker, öte yandan da ürettiği sıfır jenerasyon genç tohumlarla üreticinin hastalıklardan ari ve birim alandan daha çok patates üretmesini sağladı. Konya Şeker’in Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri yatırımının bölgedeki patates üretimine etkisi TÜİK verilerine de yansıdı. Konya Şeker’in patates üretimini yaptırmadığı 2008 yılında Konya’da 53 bin hektar alanda 222 bin 75 ton patates üretilirken bu rakam 2018 istatistiklerinde yaklaşık 3 kat artarak 611 Bin tonu geçti. TÜİK verilerine göre en çok patates üretilen 2’nci il haline gelen Konya’da 2018 yılında 611 bin 957 ton olarak gerçekleşirken, patates üretiminde ülkemizde birinci sırada yer alan Niğde’de 732 bin 188 ton patates üretildi. Niğde ve Konya’nın ardından 3’üncü sırada yer alan Afyonkarahisar’da 455 bin 352 ton, 4’üncü sıradaki Kayseri’de 385 bin 913 ton ve 5’inci sıradaki İzmir’de 330 bin 143 ton patates üretildi.

ÜRETİCİYE KAZANDIRDIĞIMIZ HER TESİS, SAMİMİYETİMİZİN İSPATIDIR



Tarımsal üretimde üretimi büyütmenin ve sürdürmenin en etkili yönteminin üreticinin ürettiği ürünü satabileceği, üreticinin açığa ekim yapmasını önleyecek tarımsal sanayi tesislerinin inşası olduğunu vurgulayan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk “her yeni tarımsal sanayi tesisi üretici için ekonomik olarak üretebileceği bir ürün ve ilave gelir imkânıdır. Eğer bir tarımsal sanayi tesisi yapılmışsa o tesis işlediği ürün miktarından daha fazlasının üretilmesine vesile olur. Çünkü, kurulan her tesis alımını yaptığı her ürün gurubu için bölgede bir piyasanın oluşmasını sağlar. Yaptığı yüksek tonajlı alımlarla da ürün fiyatının üretici lehine dengede kalmasını sağlar. Bunun teorik bir doğrudan ibaret olmadığını her yaptığımız tesiste bir kez daha ispatladık. Hamyağ Fabrikasını yaptık. Konya’nın üretimi 7-8 katına çıktı. Bizim alımını yaptığımız ayçiçeğin 4 katı üretilmeye başlandı. Panagro’yu yaptık hem büyükbaş sayısı hem küçükbaş sayısı arttı, süt üretimi sıçrama şeklinde büyüdü. Keza, biz Seydibey Tesislerinin inşasına başladığımızda Konya’daki patates üretimi 220 Bin ton civarındaydı, 2018 yılı rakamlarına göre 611 Bin tonu geçti. 10 sene öncesine göre üretim artışı 3 katına yaklaştı. Üretimdeki artış başka gelişmeleri de tetikledi. Patates tohumu üretimi o gelişmenin ve üreticinin patates tarımını yapma arzusunun sonucudur. Tohumunu da artık kendisi üreten bölgemizde patates tarımının önü daha da açıktır. Biz hep şunu söyledik, bizim için fabrikalar araç, tarımsal üretimde artış ve sürdürülebilirlik amaçtır. Üreticiye kazandırdığımız her tesis, bu sözümüzdeki samimiyetimizin ispatıdır” dedi.

HEDEF, DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 GIDA DEVİNDEN BİRİSİ OLMAK



2000’li yıllara girerken üreticiden sadece şeker pancarı alabilen ve üreticisine ürün bedeli olarak sadece 50,8 Milyon TL ödeyebilen Konya Şeker’in 2019’lu yılları kapatırken alımını yaptığı ürün sayısını 32’ye, ürün bedeli ödemesini de 2 Milyar 547 Milyona çıkardığını hatırlatan Başkan Recep Konuk, üretim hacmini de ürün sayısını da arttırma amacından taviz vermeden çalıştıklarını söylediği konuşmasını şöyle sürdürdü;



“Konya Şeker’in hedefi net, dünyanın en büyük 5 gıda devinden birisi olmak. Bu iddianın arkasında sağlam bir dayanak var. Bu toprakların potansiyeli yani Konya Ovasının bereketi ve Konya çiftçisinin tarım sektöründeki mahareti. Elimizde dünyanın imrenerek baktığı bir ova ve o ovayı oya gibi işleyecek kabiliyete sahip üreticiler var. Bu sahip olduğumuz en büyük hazinedir. Eksiğimiz 5-10 yıl öncesine kadar neydi? Üretileni işleyecek, üretimi teşvik edecek, üreticiyi üretmeye sevk edecek üst yapı. Yani tarımsal ürünü işleyecek sanayi tesisleri. Onlar da hızla tamamlanıyor. O tesisler bugün için 45’e ulaştı. Yarın 145 olur, 245 olur, bir tesis elimizde iken çiftçiye yapılan ödeme nasıl milyon mertebesinden milyar seviyesine çıktıysa önce on milyarlara sonra onları da katlayan mertebelere ulaşır. Bu toprakların o potansiyeli var mı? Var. Üretici daha çok üretmek istiyor mu? İstiyor. Üreticinin daha çok üretmesine imkân sağlayacak bir irade mevcut mu? O da bizde var ve İnşallah Konya Ovası daha çok üretecek, ürettiğini bu topraklarda işleyecek tesislere de sahip. Konya Şeker’in anayasasının değişmez maddesi üreticiye hep destek, tam destektir. Bizim varlık nedenimiz, tüketicidir. Çiftçi eskiden sadece pancar parası beklerdi ama bugün Konya Şeker yaptığı yatırımlarla pancar parasının yanına süt, besi (büyükbaş/küçükbaş), yağlık ayçiçeği, fındık, mısır, patates, buğday, Antep fıstığı, soğan, yonca, sap balyası, üzüm, mısır silajı, havuç, elma, fasulye, nar, kırmızı mercimek, nohut, yeşil mercimek, tritikale, yağlık kanola, arpa, kavun, barbunya, bezelye, fiğ, karpuz, yem bezelyesi ve yulaf olmak üzere 32 kalem ürünün parasını da ekledi. Yeterli mi? Yetmez. Bunların yanına yenilerini de ekleyeceğiz, hacmi de büyüteceğiz, dekara verimi de arttıracağız.”