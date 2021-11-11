Konya'dan dünyanın 20 farklı ülkesine döküm ürünleri ihraç ediyor

2010 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde kurulan Ali Şafak Döküm, Kuzey Amerika'dan Afrika'ya ve Asya'ya kadar dünyanın farklı ülkelerine döküm ürünleri ihraç ediyor.

Ali Şafak Döküm Dış Ticaret Müdürü Hüseyin Şafak, yedek parça, sfero döküm, çelik döküm ve pik döküm alanındaki tecrübeleri ve üretim kalitesiyle yerli üretimin yurt dışında talep gördüğünü ifade etti.

E-ihracat ile sadece 1 ayda İtalya'ya açıldı

1000 metrekarelik alanda faaliyete başladıklarını ve 2 yıl içersinde üretim kapasitelerini 2 kat artırdıklarını söyleyen Hüseyin Şafak, "Yurt dışından özellikle çelik döküme dair talepler alıyorduk. Bir süre çalışmalarımızı geleneksel yöntemlerle sürdürdükten sonra TurkishExporter ile tanıştık. Sadece 1 ayda bizi yurt dışından taleplerle buluşturmaya başladı ve çok kısa bir sürede platform üzerinden ilk ihracatımızı İtalya'ya yaptık. İhracat gibi uzun satış süreçlerinin olduğu bir alanda bu kadar kısa sürede ihracat yapabilmek çok önemli. Özellikle de döküm sektörü gibi ince detayların ve üretim zorluklarının olduğu bir sektörede ihracata yeni kanallar oluşturabilmek kıymetli" dedi.

Tüm dünyadan talep geliyor

Dünyanın neredeyse tamamından alım talepleri topladıklarını ifade eden Ali Şafak Döküm Dış Ticaret Uzmanı Buse Yıldırımer "Birçok bölgeden ürünlerimizle eşlelen talepler topluyoruz. E-ihracat bize yeni pazarlara açılma konusunda vizyon katıyor. B2B e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden ihracat yapmak isteyen tüm yerli üreticiler, ithalatçılarla bir araya gelebilir. Hızlı, pratik ve kolay sistemiyle ithalatçı firmanın talepleri karşılanabiliyor, firmayla ilgili bilgi alınabiliyor ve yeni pazarlarla ilgili bilgi toplanabiliyor" şeklinde konuştu.