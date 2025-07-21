Konya’nın yeni odak noktası için dev protokol imzalandı

Aydın Yatırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Aydın, imzalanan protokolle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Konya, sahip olduğu üretim gücü, sanayi altyapısı ve güvenli yaşam ortamıyla Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri. Bu potansiyele yakışan bir şehirleşme anlayışıyla, bölgeye hem estetik hem işlevsel yeni bir merkez kazandırıyoruz. Yapacağımız her detayda, yaşamı kolaylaştıran, insanı önceleyen, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir anlayış hakim olacak.”

Yeni bir merkez olacak

Meram’ın dokusuna entegre edilecek proje; konut birimlerinin yanı sıra alışveriş, ticaret, sosyal yaşam ve doğayla iç içe geniş yeşil alanlardan oluşacak. Proje, sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda istihdam oluşturan, ticari canlılık sağlayan ve bölgenin yatırım değerini katlayan yeni bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyacak.

Konya’ya değer katan stratejik bir hamle

Aydın Yatırım Grup’un güçlü sermaye yapısı, tecrübesi ve bugüne kadar başarıyla tamamladığı projelerle bu büyük ölçekli girişimi üstlenmesi, şehirde büyük bir güven ve heyecanla karşılandı. Proje tamamlandığında, sadece Konya’nın değil, Anadolu’nun yaşam kalitesi en yüksek eserlerinden biri olarak öne çıkacak.