KOOP-İŞ: KOTON, örgütlenmeyi engelliyor

25 Ekim 2019

Mehmet KAYA

ANKARA – KOOP-İŞ Sendikası yazılı bir açıklama yaparak KOTON mağazalarındaki örgütlenme çalışmalarını engellemek için işten çıkarmalar yapıldığını ileri sürdü. Sendikadan yapılan açıklamada, sendikaya üye olan işçilerin yazılı bildirim olmadan işten çıkarıldığı belirtilerek uygulamayı kınadıkları belirtildi.

Sendika açıklamasında işverene çağrıda bulunularak, “Gelin sendikal örgütlenmemizin önündeki engelleri kaldırın. Gelin bir an önce oturalım, bu konuyu masa başında çözelim.Şunu iyi bilin ki, ne yaparsanız yapın bu iş yerlerindeki örgütlenmemizi engelleyemeyeceksiniz. Ancak tüm bunlara rağmen, işverenin haksız ve hukuksuz tavrı devam ederse, sendikamıza üye olduğu için işten çıkarılan işçileri tekrar işe başlatmazsa, buna karşı tavrımız çok sert olacaktır” ifadesine yer verildi.

İnstagram’da beğeni nedeniyle işten atıldı

Bu arada, işten atılan bir işçinin yazılı bildiriminde işten atılma gerekçesi “instagram beğenisi” oldu. İş akdi feshedilen işçiye yapılan bildirimde; “şirketin itibarını olumsuz etkilemek amacı taşıdığı” ileri sürülen bir sosyal medya hesabını takip ettiği ve bazı paylaşımları “beğendiği” belirtilerek, itibarsızlaştırmaya yönelik girişimin katılımcısı olduğu ileri sürüldü.

KOTON mağazalarının çoğunluk hissesi, aralarında Dünya Bankası ile Avrupa Birliği’nin finans kuruluşlarının da ortak olduğu yatırım fonu TURKVEN tarafından elde tutuluyor.