KOOP-İŞ ve H&M grev başlamadan uzlaştı

20 Eylül 2019

ANKARA (DÜNYA) KOOP-İŞ’ten yapılan açıklamada “H&M Türkiye’de verdiğimiz mücadele zaferle sonuçlandı” denildi ve taleplerin karşılandığı bildirildi. Toplu sözleşme de imzalandı. KOOP-İŞ Genel Başkanı Eyüp Alemdar ve H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu’nun 19 Eylül günü gecesinde uzlaşma tutanağını imzaladığı bildirildi.

İmzalanan toplu sözleşmeyle, tüm çalışanlara haftada iki gün izin, kısmi süreli çalışanların çalışma takviminin en az 1 ay önce ilanı imkanları sağlandı. İşçilere 2019’da yapılan zamma ilave olarak 1 Haziran’dan geçerli ilave yüzde 3 zam, 1 Ocak 2020 itibariyle asgari ücretin üzerine ilave olarak yüzde 3 artış, asgari ücretten fazla ücret alan işçilere yüzde 8 oranında zam uygulanacak.

Yine 2021 döneminde de asgari ücretlilere ilave yüzde 3 zam ve asgari ücretin üzerinde ücret alanlara yüzde 9 zam uygulanacak. Çalışanlara 2019 için 30, 2020 için 35 ve 2021 için 40 günlük ikramiye verilecek.

Uzlaşmayla yemek yardımı, çocuk yardımı ve sosyal yardımlar da artırıldı. İşçilere kıdeme göre prim uygulaması da sürecek. Çalışanlara yabancı dil primi, vasıta yardımı, eğitim yardımı, bayram harçlığı ilave ödemeleri de yapılacak. Toplu sözleşme ile kıdem tazminatı süresi de 40 gün olarak belirlendi.

KOOP-İŞ Sendikasından yapılan açıklamada, “Bundan sonraki süreçte Sendikamız H&M’de çalışan tüm üyeleriyle birlikte işyerinde verimliliğin artması, çalışma barışının sağlanması ve bu büyük kuruluşun marka değerinin korunması için elinden gelen çabayı ortaya koyacaktır. Pastayı büyütecek ve bu büyüyen pastadan hakça payımızı alacağız. Adaletli bir gelir paylaşımı için uğraşacağız. Koop-İş Sendikası olarak, sosyal diyalog ve uzlaşma kültürüne uygun davranan, masada iyi niyetini ortaya koyan H&M Türkiye yöneticilerine, Sendikamızın bu haklı ve meşru mücadelesinde bizlere desteğini hiç eksiltmeyen H&M çalışanı üyelerimize, mücadelemize destek veren emek dostlarına ve sesimizin kamuoyuna duyurulmasına aracı olan değerli basın emekçilerine teşekkür ediyoruz” denildi.