Kordon mudisi olmanın bedeli yıllık 100 euro
“Rahmetli babamı 1998’de kanserden kaybedince o dönem kendimce bir araştırma yaptım” diyen Demet Sabancı Çetindoğan, o araştırmaların sonunda kök hücre teknolojileri alanında faaliyet gösteren ONKİM’i kurdu.
Recep ERÇİN
Kordon kanı bankacılığı ve kök hücre alanında 55 kişilik ekip ve her alanda yüzden fazla hekimle irtibatlı çalıştıklarını anlatan Çetindoğan ile hafta başında Pera Palace’da kahve sohbetinde bir araya geldik. Çetindoğan, sadece kordon kanı bankacılığı yapmadıklarını bunun yanında kök hücre tedavileri konusunda da çalıştıklarını belirtti.
Eksi 197 derecede 15 yıl saklanıyor
Peki, kordon kanı mudisi olmanın maliyeti ne kadar? Bu soruya yanıt veren Demet Sabancı Çetindoğan, “Biz de sayı 45 bin. Çoğu kordon kanı. Kordonun kendisi de saklanırsa farklı tedavilerde kullanılabiliyor. Aile isterse kordon kanı ve kordon saklanıyor. Bebeğinizin sigortası oluyor. İlk seferde 17-20 bin TL arasında bir saklama bedeli var. Daha sonra yıllık 100 euro ödeniyor. 15 yılla sınırlandırılma durumu var ama eksi 197 derecede saklandığı için aslında daha uzun da saklanabilir” dedi.
Kaza sonrası erken tedavide etkisi yüksek
Sohbette bizlere bu konularda bilgi veren ONKİM Merkez Sorumlusu Pınar Hüner Omay, özellikle kaza sonrası nörolojik tedavilerde erken tedavi ile başarılı sonuçlar alınabildiğini, bütüncül tedavi yaklaşımının bir evresinin de kök hücre olduğunu vurguladı.
Halk arasında “tavuk karası” olarak bilinen hastalığın durdurulması ve hatta geriletilmesinde kök hücre tedavisinin etkili olduğunu söyleyen Omay, “Omurilik hasarı, ALS hatta Parkinson tedavisinde kullanılmaya başlandı. Kordon kanı sayesinde birçok çocuk çağı hastalıklarında, lösemi, lenfoma gibi, kök hücre tedavisi uygulandı ve çocukların sağlıklı durumları devam ediyor” diye konuştu.
“Aileler yanlış yönlendiriliyor hastalıklı dokular saklanabiliyor”
Her alanda olduğu gibi bu alanda da maalesef kötü niyetli kimseler aileleri yanıltmaya başlamış. Bu konuda kamuoyunu uyaran Demet Sabancı Çetindoğan, “Etik olmayan davranışlarla karşılaşıyoruz. Teknik olarak saklanması mümkün olmayan ürünler saklanıyor. Ailelerin yanlış yönlendirilmesi oldukça üzücü" dedi.
“Bu kan geldiğinde sarılık, AİDS gibi hastalık riskine karşı karantina tankına alınıyor” ifadelerini kullanan Çetindoğan, “Doğum anında doktor, hemşire aldığı için miktar olarak yetersiz de olabiliyor. Bazı duyumlar var; az olduğu veya hastalıklı olduğu halde para almak için bunu aileye söylenmeyip saklayanlar var diye. Doktora gönderilirken tedavi için 5 milyon hücre olması gerekiyor, 4 milyon olanların 5 milyonmuş gibi gönderildiğini duyuyoruz. Kordon kanı bankacılığı yapan 6-7 firma var ama bizim gibi çalışan birkaç tane” diyerek aileleri uyardı.