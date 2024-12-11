Kordon mudisi olmanın bedeli yıllık 100 euro

Recep ERÇİN

Kordon kanı bankacılığı ve kök hücre alanında 55 kişilik ekip ve her alanda yüzden faz­la hekimle irtibatlı çalıştık­larını anlatan Çetindoğan ile hafta başında Pera Palace’da kahve sohbetinde bir araya geldik. Çetindoğan, sadece kordon kanı bankacılığı yap­madıklarını bunun yanında kök hücre tedavileri konusun­da da çalıştıklarını belirtti.

Eksi 197 derecede 15 yıl saklanıyor

Peki, kordon kanı mudisi ol­manın maliyeti ne kadar? Bu soruya yanıt veren Demet Sa­bancı Çetindoğan, “Biz de sayı 45 bin. Çoğu kordon kanı. Kor­donun kendisi de saklanırsa farklı tedavilerde kullanılabi­liyor. Aile isterse kordon kanı ve kordon saklanıyor. Bebeği­nizin sigortası oluyor. İlk se­ferde 17-20 bin TL arasında bir saklama bedeli var. Daha sonra yıllık 100 euro ödeniyor. 15 yılla sınırlandırılma duru­mu var ama eksi 197 derece­de saklandığı için aslında da­ha uzun da saklanabilir” dedi.

Kaza sonrası erken tedavide etkisi yüksek

Sohbette bizlere bu konular­da bilgi veren ONKİM Merkez Sorumlusu Pınar Hüner Omay, özellikle kaza sonrası nörolo­jik tedavilerde erken tedavi ile başarılı sonuçlar alınabildiği­ni, bütüncül tedavi yaklaşımı­nın bir evresinin de kök hücre olduğunu vurguladı.

Halk ara­sında “tavuk karası” olarak bili­nen hastalığın durdurulması ve hatta geriletilmesinde kök hüc­re tedavisinin etkili olduğunu söyleyen Omay, “Omurilik ha­sarı, ALS hatta Parkinson teda­visinde kullanılmaya başlandı. Kordon kanı sayesinde birçok çocuk çağı hastalıklarında, lö­semi, lenfoma gibi, kök hücre tedavisi uygulandı ve çocukla­rın sağlıklı durumları devam ediyor” diye konuştu.

“Aileler yanlış yönlendiriliyor hastalıklı dokular saklanabiliyor”

Her alanda olduğu gibi bu alanda da maalesef kötü niyetli kimseler aileleri yanıltmaya başlamış. Bu konuda kamuoyunu uyaran Demet Sabancı Çetindoğan, “Etik olmayan davranışlarla karşılaşıyoruz. Teknik olarak saklanması mümkün olmayan ürünler saklanıyor. Ailelerin yanlış yönlendirilmesi oldukça üzücü" dedi.

“Bu kan geldiğinde sarılık, AİDS gibi hastalık riskine karşı karantina tankına alınıyor” ifadelerini kullanan Çetindoğan, “Doğum anında doktor, hemşire aldığı için miktar olarak yetersiz de olabiliyor. Bazı duyumlar var; az olduğu veya hastalıklı olduğu halde para almak için bunu aileye söylenmeyip saklayanlar var diye. Doktora gönderilirken tedavi için 5 milyon hücre olması gerekiyor, 4 milyon olanların 5 milyonmuş gibi gönderildiğini duyuyoruz. Kordon kanı bankacılığı yapan 6-7 firma var ama bizim gibi çalışan birkaç tane” diyerek aileleri uyardı.