Kordsa, 2020 yılında 4,5 milyar lira ciro gerçekleştirdi

Sahip olduğu finansal yapı ile paydaşlarına ve yatırımcılarına 2020'de de katma değer yaratan Kordsa, lastik güçlendirmeden uzay sanayisine uzanan geniş bir yelpazede yüksek teknolojili malzemeler üretmeyi sürdürüyor.

2020 yılını ürün portföyü ve kullanım alanlarını genişletmek için fırsat olarak değerlendiren Kordsa, lastik ve inşaat güçlendirme sektörlerinde müşterileriyle yeni ürün onaylarını tamamladı.

Kompozit teknolojileri alanında ise mevcut havacılık pazarının yanı sıra otomotiv, denizcilik, spor malzemeleri, enerji gibi yeni pazarlara sunduğu teknolojiler ile ürün portföyünü genişletti. Geçen yıl faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda iş sürekliliğini sağlamaya devam eden Kordsa, 2020'de 4,5 milyar TL ciro, 574 milyon TL FAVÖK ve 150 milyon TL net kâr elde elde etti.

2020 yılı sonu sonuonuçlarını değerlendiren Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Güçlü şirket yapımızla içinde bulunduğumuz süreci etkin bir şekilde yöneterek zorlu bir dönemde istikrarımızı koruduk. Başta sürdürülebilirlik odaklı hedeflerimizi de gerçekleştirerek lastik ve kompozit teknolojilerimizi tüm dünyaya sunmaya başladık." dedi.

Sürdürülebilirlik anlayışlarını iş yapış şekillerine yansıttıklarını ve bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini söyleyen Çalışkan, 2016 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi CDP İklim Değişikliği ve Su Programları'na raporlama yaptıklarını aktardı.

2020 yılı raporlama döneminde Türkiye’nin İklim ve Su Liderleri arasında yer aldıklarını belirten Çalışkan, "Dünya ve Avrupa’nın endüstri ortalamasının üzerindeki performansımız bu konuya ciddiyetle eğildiğimizin bir göstergesidir. Ayrıca küresel tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamak için uluslararası bir değerleme kuruluşu olan Ecovadis tarafından Altın şirket kategorisine çıktık. Bu değerleme, sürdürülebilirlik taahhüdümüzün arkasında durduğumuzu ve çevre, sürdürülebilir tedarik, işgücü ve insan hakları alanlarındaki mükemmel başarımızı ortaya koyuyor. Faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarımızda yaptığımız yatırımlar, iş birlikleri ve inovasyon çalışmalarımızla sürdürülebilir bir geleceğe kararlı adımlarla ilerlemeyi ve bunun da ötesinde iş ortaklarımızın, paydaşlarımızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.