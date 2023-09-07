Kordsa 50’nci yaşını dünya liderliğiyle kutladı

1973 yılında İzmit’te faaliyetlerine başlayan Kordsa, aradan geçen 50 yılda dünyanın lider ileri malzeme şirketlerinden biri oldu.

50’nci yıl özel etkinliğinde konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Kordsa’nın ‘global ileri malzeme şirketi’ olma vizyonuyla bugüne kadar çok sayıda ilki başardığının altını çizerken, “Kordsa önümüzdeki dönemde de dünyadaki malzeme devrimine öncülük edecek. Farklı coğrafyalarda hatta uzayda hayatı güçlendirmeye devam edecek. Sabancı Topluluk Vaadi’ndeki gibi; Türkiye ile dünyayı birleştirecek. Hem bugün ve gelecek; hem de Türkiye ve dünya arasında bir köprü olacak” dedi.

Lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu Kordsa, 1973 yılında başladığı güçlendirme yolculuğunda yarım asrı geride bıraktı. Bugün Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 7 ülkede toplam 13 üretim tesisi ile faaliyet gösteren ve 4 kıtada 4 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Kordsa, lastik güçlendirme iş kolundaki dünya liderliğini sürdürürken, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarında da küresel ayak izini genişletmeye devam ediyor.

Sabancı Topluluğu iştiraklerinden Kordsa’nın 50’nci kuruluş yıl dönümü Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Kordsa’nın farklı coğrafyalarından çalışanlarının ve iş ortaklarının katıldığı organizasyonda, şirketin 50 yıllık başarı öyküsü katılımcılarla paylaşıldı.

Her üç otomobil lastiğinden birini güçlendiriyor

Etkinlikte konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Kordsa’nın 50 yıl boyunca her zaman ve her yerde öncelikle müşterisinin yanında olduğunu ifade ederken, “Bugün Kordsa, ileri malzeme teknolojilerinde dünyanın lider şirketlerinden biri haline geldiyse, bunun en büyük nedenlerinden biri müşterilerinin varlığıdır. Kordsa’yı Kordsa yapan; çok güçlü, çok titiz, çok mükemmeliyetçi, çok teknoloji odaklı müşterileridir. İşte bu mükemmeliyet tutkusu Kordsa’ya bu başarısını getirmiştir. Bu sayede Kordsa, bugün dünyada her üç uçak lastiğinden ikisini ve her üç otomobil lastiğinden birini güçlendiren bir şirkete dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Dünyanın büyük bir hızla değiştiğinin altını çizen Güler Sabancı, “Ama Kordsa için değişmeyen bir şey var: Bizi bir arada tutan var oluş amacımız, ekip çalışmasına ve ortak akla verdiğimiz önem, yüksek kalite tutkumuz, müşteri odaklı oluşumuz. Endonezya’dan, Tayland’dan, Amerika’dan, Brezilya’dan, İtalya’dan yüzlerce çalışanı bir ekip olarak ayakta tutan işte bu anlayıştır. Küreselleşme nasıl sadece ticari ilişkilerle açıklanamazsa, ‘küresel olmak’ da sadece yurt dışına satış yapmaktan ibaret değildir. Tüm saat farklarına, tüm kültürel farklılıklara rağmen, bir takımı bir amaç doğrultusunda ayakta tutmaktır. Tüm zorluklara rağmen, hep birlikte aynı hedefe yürümektir. Kordsa, işte bunu başardığı için global bir şirkettir” dedi.

"Müşterilerimize değer yaratmaya devam edeceğiz”

Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım ise şunları söyledi: “Geleceğin malzemeleri yeni ufuklar demek. Sektör lideri olarak, sorumluluğumuzun farkındayız. Kordsa’da ‘inovasyon motoru’ daha yüksek devirde çalışmaya devam edecek. Bir kurum değerleri kadar güçlüdür. Küresel ayak izimiz, inovasyon ve sürdürülebilirlik liderliğimiz ile müşterilerimize değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Kordsa’nın lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme teknolojileri ile tüm dünya için teknoloji geliştirdiğinin altını çizen İbrahim Özgür Yıldırım, “2022 sonu itibarıyla 900’ün üzerinde patentimiz var. Teknoloji liderliğimizi, ilim ve bilimin ışığında sürdüreceğiz. Yerdeki otomobilin lastiğinden, gökyüzündeki uçağın kanadına ve uzay araçlarının paraşütlerine kadar her yerde olduğumuz gibi, geleceği de geleceğin malzemeleri ile güçlenerek ve güçlendirerek biz yaratacağız. 2023 Kordsa’mızın 50’nci, Cumhuriyetimizin ise 100. yılı… Bu yolculuğun kararlı ve güçlenerek devam etmesi için yeni vizyoner bakış açıları, yeni stratejiler ve yeni yollar ama aynı idealle büyüme kararlılığı içinde ilerleyeceğiz. Hayatı daha güvenli, daha verimli, daha kolay kılabilmek için, güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Geleceğin Malzemeleri” paneli düzenlendi

Öte yandan, organizasyonun ilk bölümünde konuk konuşmacı olarak sahne alan ve inovasyon konusunda dünyanın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen INSEAD Teknoloji Yönetimi Öğretim Görevlisi Prof. Ben. M. Bensaou, şirketlerin inovasyonu bir bütün olarak organizasyona yayması için gerekli olan düşünce ve iş yapış biçimleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Prof. Ben. M. Bensaou’nun konuşmasının ardından, alanlarında dünyaca ünlü isimlerin katıldığı “Geleceğin Malzemeleri” paneli düzenlendi. Goodyear Sürdürülebilirlik ve Güçlendirme Malzemeleri Global Tedarik Direktörü Rainer Egner, Purdue Üniversitesi Malzeme ve Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Mükerrem Çakmak, Utah Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Taylor Sparks ve Future Materials Group Kurucusu ve Yönetici Direktörü Adrian Williams’ın yer aldığı panelde, dünya ekonomisinde yeni devrim olarak nitelendirilen malzeme teknolojilerindeki yeni trendler ve yol haritaları masaya yatırıldı. Organizasyon, Kordsa 50. Yıl Kokteyli ile sona erdi.