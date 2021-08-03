Kordsa, Axiom Materials'ın azınlık paylarını da satın aldı

Kordsa'nın Amerika'daki iştiraki Kordsa Inc, yüzde 100 ortaklık payı ile Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin tek ortağı konumuna geldi. Satın alma işlemi yaklaşık 6,5 milyon dolar karşılığında gerçekleştirildi.

Kordsa, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile ABD'de uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlayan Axiom Materials'ın yüzde 95.83'ünün yaklaşık 174.83 milyon dolara satın alındığını bildirmişti.

Azınlık payları 6,5 milyon dolara satın alındı

Kordsa'dan Axiom Materials'ın azınlık paylarının satın alımına ilişkin KAP'a yapılan açıklamada ise, "Şirketimizin yüzde 100 iştiraki konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., yüzde 95,86'sına sahip olduğu Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin yüzde 4,14'lük azınlık paylarını 6.533.413 (altımilyonbeşyüzotuzüçbindörtyüzonüç) Amerikan Doları karşılığında satınalma işlemini tamamlamıştır. Bu işlem ile birlikte Kordsa Inc, yüzde 100 ortaklık payı ile Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin tek ortağı konumuna gelmiştir." ifadelerine yer verildi.