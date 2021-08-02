Kordsa, Brezilya'da 18 yıllık vergi davasını kazandı

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, bağlı ortaklığı Kordsa Brasil'in Brezilya'daki davalarına ilişkin açıklama yaptı.

Dava sonucuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Brezilya'da 2003'ten günümüze kadar devam eden ve federal vergi dairesince satışların üzerine gelen eyalet KDV'si üzerinden de alınan çifte vergilendirmeye yönelik davaların olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Kordsa Brasil S.A.'nın da yer almış olduğu bu davalar neticesinde, Kordsa Brasil S.A.'nın ödemiş olduğu 10 milyon 257 bin 53 doların iade alınmasının beklendiğini açıkladı.