Kordsa, CDP 2024 değerlemesinde ‘Küresel A Listesi’ne girdi

Kuruluşların çevresel performanslarını ölçme, raporlama ve iyileştirme süreçlerini destekleyen, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP), 2024 yılı Küresel A Listesi’ni açıkladı.

Kordsa, 2021 ve 2022 yıllarında CDP Küresel A Listesi'nde su temasındaki derecelendirmesiyle yer almıştı. Şirket, CDP 2024 sonuçlarına göre, İklim Değişikliği ve Su temalarında A notunu alarak Küresel A Listesi’ne girmeye hak kazandı.

"Sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyuyoruz"

Şirket'in Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Nevra Aydoğan Gürsoy, konuyla ilgili değerlendirmesinde: “Kordsa olarak küresel güçlendirme sektöründe yeşil dönüşümü odağımıza alıyoruz. Sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyarak uzun yıllardır yürüttüğümüz çalışmaların CDP tarafından yeniden yüksek seviyede takdir edilmesinden gurur duyuyoruz. Ayrıca global sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan EcoVadis tarafından yapılan değerlemede ‘Altın Madalya’ unvanımızı korumayı da sürdürüyoruz” dedi.