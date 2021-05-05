Kordsa, ilk çeyreği 1,5 milyar TL ciro ile kapattı

Lastik güçlendirmeden uzay ve havacılık sanayisine uzanan geniş bir yelpazede güçlendirme malzemeleri üreten Kordsa'nın cirosu yılın ilk 3 ayında 1,5 milyar TL, net kârı ise 144 milyon TL oldu. Aynı dönemde faiz amortisman vergi öncesi kârı ise 268 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Tutkumuz yaşamı güçlendirmek” vizyonuyla faaliyet gösterildiği belirtilirken, 2021’in ilk çeyreğinde pandemi koşullarına rağmen lastik sektöründeki faaliyetlerini güçlü global ayak izi ile doğru yöneterek geçirdiği ifade edildi. Bu dönemde pazarda yaşanan hammaddeye erişim sıkıntısına olumlu cevap vererek müşteri sürekliliğini ve güvenliğini sağladığı aktarıldı.

Şirketin 2021 yılına ilişkin beklentileri de açıklandı. Buna göre Kordsa, 2020 yılına göre satışlarında yüzde 35-45 aralığında, ve faiz, vergi, amortisman öncesi kar (FAVÖK) rakamında ise yüzde 55-65 aralığında büyüme beklediğini belirtti.

2021 yılının ilk çeyreğinde gösterdikleri büyümeden memnuniyetini dile getiren Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “5 farklı ülkede yerleşik yapılanması olan global bir şirketiz. Bu çok kültürlü yapımız, farklı iş yapış biçimlerinin getirdiği esneklik, değişikliklere kolay ayak uydurmamızı ve hızlı aksiyon alabilmemizi sağladı" dedi.

Çalışkan, şirketin güçlü global tedarik ve satış yapılanması sayesinde bölgesel sorunları bertaraf ederek pandemi koşullarını yönetebildiğini belirterek, "Lastik pazarında hammadde tedariğinde yaşanan sıkıntılara rağmen müşteri sürekliliğini ve memnuniyetini sağladık ve büyüme kaydettik. Faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarımızda yatırımlarımızla, iş birliklerimizle ve inovasyon çalışmalarımızla sürdürülebilir büyümemizi sürdürürken, yaşamın her alanını güçlendirmeye de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.