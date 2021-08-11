Kordsa, ilk yarıda kârını 5 kat artırdı

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, 2021 yılı ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda sürdürülebilir büyümesine devam eden şirket, cirosunu 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 59,6 oranında artırdı. Aynı dönemde operasyonel kârlılığı yüzde 183,5 artışla 543 milyon TL’ye, net kârı 5 kat artışla 393 milyon TL’ye ulaşan şirketin FAVÖK’ü ise 106,7 artışla 553 milyon TL oldu.

Yenilikçi ürün çalışmaları sürüyor

Yılın başında sürdürülebilir ürün ve teknolojilerine bir yenisini ekleyerek lastik güçlendirmede geri dönüştürülmüş naylon iplikleri kullanmaya başlayan Kordsa, bu iplikten ürettiği kord bezlerini işbirliği içinde olduğu uluslararası lastik üreticilerinin kullanımına sundu. Mevcut durumda ürünün lastik testleri ise devam ediyor.

Aynı şekilde ABD merkezli Axiom Materials şirketinin kalan yüzde 4,14’lük hisselerini yaklaşık 6,5 milyon dolara satın alan Kordsa, ileri kompozit materyaller konusunda uzman olan Axiom Materials ile çok yüksek ısılara dayanıklı yeni bir prepreg geliştirdi. Elektrikli, sıkıştırılmış doğalgazlı ve hidrojenle çalışan araçlardaki uygulamalarda kullanılabilen ürün, yakıt verimliliği ve daha yüksek performans ile sürdürülebilir mobiliteye katkı sağlıyor.

"Mobiliteye etki alanımızı genişletiyoruz”

İlk yarıya ait finansal sonuçları değerlendiren Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Attığımız stratejik adımlarla güçlü finansal sonuçlar ve yüksek bir kârlılık elde ettik. Kordsa olarak, lastik güçlendirmeden uzay sanayisine uzanan geniş bir yelpazede yüksek teknolojili ve sürdürülebilir malzemeler üretiyoruz. Elektrikli araçların bataryalarını hafifleten, ısı izolasyonunu sağlayan çözümlerimizle dünyamızın en büyük önceliği olan sürdürülebilir mobiliteye katkı sağlıyoruz ve etki alanımızı genişletiyoruz.” ifadelerini kullandı.