Kordsa, inşaat güçlendirme ürün gamını genişletti
Kordsa, inşaat güçlendirme teknolojileri iş kolundaki Kratos marka ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Kordsa, son olarak Kratos Yapısal Güçlendirme alanında 4 yeni ürün lansmanı gerçekleştirdi.
Kordsa, inşat güçlendirme teknolojileri iş kolunda ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Kratos ürün portföyüne, bir süredir Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğü güçlendirme alanında Yapısal Güçlendirme ürünlerini ekleyen Kordsa, 2020'de ürün gamına tünel açma ve madencilik uygulamalarında geri sekmeyi azaltan püskürtme beton katkısı Kratos Rebound Minimizer’ı ve havuz sıvası uygulamalarında kullanılan Kratos Pool Fiber ürünlerini dahil etmişti.
Kordsa’nın inşaat güçlendirme teknolojileri iş kolunda sunduğu Kratos Macro ve Micro sentetik fiber donatıları, 500 milyon doların üstündeki uluslararası fiber donatı pazarında, ilk Türk ürünü olma özelliği taşıyor.