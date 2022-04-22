Kordsa, İtalyan Microtex Composites’in çoğunluk hissesini satın alıyor

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, küresel pazardaki konumunu ve satış ağını yurt dışı yatırımlarıyla pekiştiriyor.

İleri malzeme şirketi olma yolunda kararlılıkla ilerler Kordsa, kompozit teknolojileri iş kolunda 2016 yılında devreye aldığı Türkiye’de örnek sanayi-üniversite iş birliği modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımının ardından, 2018-2019 yıllarında, ABD pazarında satın almalar gerçekleştirdi.

Kordsa, şimdi ise, Türkiye'deki ve ABD’de yapılan yatırımları takiben Avrupa’da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın alıyor.



Avrupa doğrudan yabancı yatırımlar onayının alınması için gerekli olan kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak, söz konusu satın almanın, 2022 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlandırılması bekleniyor.



Kordsa, kompozit teknolojileri alanına yapacağı bu yatırımla, hem sektör ve ürün bazlı çeşitlilik imkânı sağlamayı hem de mevcutta kuvvetli havacılık müşteri portföyünü çeşitlendirerek özellikle otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

“Bu yatırım ile Avrupa’da global ayak izimizi güçlendireceğiz”

Stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini belirten Sabancı Holding Sanayi Grubu ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, “Sabancı Holding olarak sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiriyoruz. Bu satın alma ile topluluk vaadimize yönelik önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Yaşamı güçlendirme hedefi ile yola çıkan kompozit iş birimimiz, bu yatırım ile Avrupa’da global ayak izimizi güçlendirecek. Bu kapsamda sürdürülebilirlik odaklı yeni teknolojilerle ülkemizde ve dünyada büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım ise, “Süper lüks otomotiv ve motor sporları segmentlerinde ürün portföyümüzü genişletecek bu yatırımın, şirketimizin güçlü bir konumda olduğu havacılık dışındaki farklı sektörlerde de Kordsa’nın geliştireceği ürünlere yepyeni fırsatlar yaratacağına inanıyorum.” dedi.



Microtex Composites Genel Müdürü Massimiliano Becagali de, konuyla ilişkin “Kordsa, gerek kompozit teknolojilerinde Amerika’da havacılık endüstrisindeki girişimleriyle gerekse Türkiye’deki Ar-Ge merkezleriyle öncü bir şirkettir. Teknik tekstil sektöründe de dünyada lider olan Kordsa ile yaptığımız ortaklıktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklığın Microtex Composites’i de güçlendireceğine ve uluslararası bir dinamizm katacağına inanıyorum.” açıklamasını yaptı.