Kordsa İzmit'te yeni yatırımının temelini attı

19 Aralık 2017

Kordsa İzmit Fabrikası'nda polyester iplik kapasitesini 7 bin ton artıracak ek hat ile inşaat güçlendirme alanındaki "polipropilen monofilament" hattının temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, 2017 yılında yeni neslin Sabancı'sını tanımlamaya çalıştıklarını belirterek, holdingin yeni yönetimine yeni görevler verdiğini söyledi.

Kordsa'nın hem inovasyon hem büyüme hem de operasyonel mükemmeliyet konusunda önemli gelişmelere imza attığını dile getiren Alper, şöyle konuştu: "Bugün hem ana işinize hem de yeni işlerinizden birisine aynı anda 2 yatırımı yapıyorsunuz. Benim için en önemlisi; betonu, araçları, uçakları her tarafı güçlendiriyoruz ama aslına bakarsanız Türkiye'ye cesaret vererek, Türkiye'nin dünyada bir lider şirketi olabileceğini göstererek, Türkiye'nin dünyaya teknoloji ihraç edebileceğini göstererek Türk toplumuna ve Türkiye'deki tüm şirketlere cesaret veriyor, onları güçlendiriyorsunuz"

"Eylül 2018'de faaliyete başlayacak"

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan da kapasite artırımlarından duyduğu memnuniyeti belirterek, ürün portföyünü de geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Kordsa olarak güçlü büyüme ivmelerini sürdürdüklerini söyleyen Çalışkan, 2017 yılında global çapta önemli büyüme kararlarına ve dev iş birliklerine imza attıklarını aktardı. 2016 yılında hem Türkiye hem de Endonezya'daki tesislerinde 30 milyon dolarlık ek kapasite arttırımı yapılacağını duyurduklarını anlatan Çalışkan, temelini attıkları ek tesisi Eylül 2018'de faaliyete geçirmeyi planladıklarını aktardı.

Çalışkan, bu ek yatırımla polyester kapasitelerini 7 bin daha arttıracaklarını belirterek, böylece artan talebe daha hızlı cevap verebileceklerini söyledi.

Kaynak: AA