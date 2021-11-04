Kordsa, kârlılığını 5,5 kat artırdı

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde açıkladığı finansal sonuçları ile beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Kordsa üçüncü çeyrekte cirosunu, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 84, bu yılın ikinci çeyreğine göre ise yüzde 18 oranında arttırdı. Net karını 2020 yılına göre 5,5 kat artırarak 558 milyon TL’ye, FAVÖK’ünü ise 861 milyon TL’ye ulaştırdı. Toplam satışlarını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68 artıran Kordsa, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 5.190 milyon TL ciro elde etti.

“İkinci Kordsa’yı inşa etmeye devam ediyoruz”

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Tüm iş kollarımızda kalıcı izler bırakarak ileri malzeme şirketi olma hedefimiz doğrultusunda ikinci Kordsa’yı inşa etmeye devam ediyoruz. Ar-Ge platformlarımızın en büyük hedefi ürün portföyümüzü sürdürülebilir ürünlere çevirme. Bununla birlikte sürdürülebilirlik hedeflerimizi 2021 senesinde Kordsa dışına da taşırarak değer zincirimizi ortak hareket etmeye davet ettik. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik seviyelerini tespit ederek, Kordsa’nın 2050 sürdürülebilirlik hedeflerini birlikte başarmak için ortak hareket etme çağrımızı yaptık. ‘Tutkumuz yaşamı güçlendirmek’ vizyonuyla kararlılıkla yol alıyoruz.” diye konuştu.