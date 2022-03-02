Kordsa’da CEO değişikliği

Lastik güçlendirme ve kompozit malzemeleri alanında hizmet veren Kordsa’da üst düzey görev değişikliği gerçekleşti.

Kordsa’da 2017 yılından bu yana CEO’luk görevini yürüten Ali Çalışkan 1 Nisan 2022 itibarıyla Sabancı Üniversitesi’ne Genel Sekreter olarak atandı. Aynı zamanda Ali Çalışkan, Kordsa Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacak.

Çalışkan’ın yerine Kordsa’da halen Asya Pasifik bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan İbrahim Özgür Yıldırım geçecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve Sabancı Üniversitesi MBA eğitimine sahip olan İbrahim Özgür Yıldırım, 1998 Sabancı Topluluğuna katıldı. Kordsa – Sakosa birleşmesi sonrasında Teknik Müdürlük ve Üretim Müdürlüklerinde çeşitli görevler aldıktan sonra 2007 yılında Teknik Müdür olarak atandı.

2008-2013 yılları arasında kariyerine Ar-Ge Merkezinde Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Departman yöneticisi olarak devam etti. 2013’te Teknoloji ve Pazar Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak İcra Kuruluna katılan Yıldırım, Kordsa’da inovasyon kültürünün gelişiminde rol aldı.

2014 yılından itibaren Kordsa’da İnşaat ve Kompozit İş Birimlerinin kurulmasına katkılar sağlayan Yıldırım, Türkiye’de kompozit alanındaki Sanayi-Üniversite iş birliğinin modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin (KTMM) kurulmasına Kompozit İş Birimi Lideri olarak katkıda bulundu. 2017 yılından bu yana sırasıyla Güney Amerika; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve Asya Pasifik’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı rollerini üstlendi.



Kordsa’da ve sektörde önemli deneyimlere sahip Yıldırım, çalıştığı süre boyunca stratejik iş kollarında şirketin inovasyon ve teknoloji liderliği hedefine büyük katkı sağladı. İbrahim Özgür Yıldırım yeni görevlendirmeyle 1 Nisan 2022’de Kordsa’nın CEO’su olacak.