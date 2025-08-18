Kordsa’da toplu iş sözleşmesi anlaşması sağlandı
Kordsa’nın üyesi olduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile çalışanlarını temsil eden Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Kordsa ile TEKSİF arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmayla Kordsa’da 33 aylık yeni dönem başladı.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 33 ay süreyle geçerli olacak sözleşme, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.