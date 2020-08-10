Kordsa'nın ABD'deki şirketi, kompozit ara ürünü geliştirecek

10 Ağustos 2020

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, yeni bir iş birliğine imza attı. Kordsa'nın 2019 yılında ABD’de satın aldığı ve yüksek ısıya dayanıklı oksit-oksit seramik kompozit malzemeleri üretimi yapan Axiom Materials şirketi, Japon Bilim ve Teknoloji Kurumu ile Japon NITE şirketinin lisansıyla 1400°C’ye varan sıcaklıklara dayanıklı karbon/SiC ve SiC/SiC kompozit ara ürünü geliştirecek.

Konuyla ilgili şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uzay ve havacılık endüstrisi ile farklı endüstriyel uygulamalara yönelik 1100°C yüksek ısıya dayanıklı Oksit-Oksit seramik kompozit malzemeleri üreten Kordsa, ürün portföyündeki bu genişleme ile daha geniş bir segmente hizmet verebilecek. Bu yeni yetkinliği sayesinde Kordsa ayrıca NITE şirketinin uzmanlık alanı olan enerji üretim uygulamaları için de SiC/SiC malzeme tedarik edebilecek. Kordsa’nın üretimine başladığı C/SiC kompozitleri temel olarak jet motorlarının statik bileşenlerinde ve otomotiv veya uçak disk fren uygulamalarında kullanılıyor. SiC/SiC malzemeleri ise yüksek sıcaklık, karmaşık statik ve dinamik stres ve zorlanma ortamında yüksek korozyon ve erozyon gibi durumlara ve zamana bağlı şekil değişimine karşı mükemmel direnç gerektiren havacılık uygulamalarında, özellikle uçak jet motoru güç sistemlerinde tercih ediliyor. SiC/SiC kompozitlerinin endüstriyel kullanım alanları arasında enerji, petro-kimya endüstrisi, kimya, jeotermal ve yakma tesisleri ve ulaşım sayılabilir."

İlk yarı kârı 75 milyon lira

Açıklamaya göre, yılın ilk 6 ayında Kordsa’nın cirosu 2.007 milyon TL, net kârı ise 75 milyon TL oldu. Aynı dönemde faiz amortisman vergi öncesi karı ise 267,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, şunları kaydetti: “Bu dönemde paydaşlarımıza değer yaratmaya devam ederken, teknolojimizin dokunduğu alanlara, stratejik önemde yeni bir pazarı daha dahil ettik. Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin yanı sıra, şimdi de ürün portföyümüze 1400°C’ye varan uygulamalarda kullanılabilecek seramik kompozit malzemeleri dahil ettik. Bu sayede büyük bir potansiyel barındıran enerji üretim uygulamalarına da ürün tedarik edebileceğiz. Lisans sağlayıcılarımız Japon Bilim ve Teknoloji Kurumu ve Japon NITE şirketi bu teknolojinin dünyadaki en önemli uzmanları. NITE’nin bilgi birikimi ile bizim sektör tecrübemiz ve geniş faaliyet alanımızı buluşturuyoruz. Bu iş birliğinin sonuçlarının heyecan verici olacağı muhakkak. Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında dileğimiz bir an önce Dünya olarak yeniden sağlıklı günlerimize dönebilmek. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını birincil önceliğimiz olarak tutarak, daha geniş bir coğrafyada, daha derin yetkinliklerle yaşamı güçlendirmeye devam edeceğiz.”