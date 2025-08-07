Kordsa'nın ikinci çeyrek geliri yüzde 16,2 azaldı

Lastik, inşaat ve kompozit güçlendirme sektörlerinin lider şirketlerinden Kordsa, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan faaliyet bültenine göre, şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalarak 197 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu düşüşte Endonezya tesisinde Mart ayında yaşanan sel felaketi, lastik güçlendirme segmentindeki zayıf talep ve yüksek fiyat rekabeti ile Avrupa otomotiv sektöründeki durgunluk etkili oldu.

Lastik segmentinde ciddi düşüş

Segment bazlı analizde, lastik güçlendirme segmenti gelirleri yüzde 19 düşüşle 144 milyon dolara geriledi. Endonezya’daki üretim kesintisi ve global talep daralması bu sonuçta belirleyici oldu.

Kompozit segmenti dayanıklı kaldı

Kompozit güçlendirme segmenti, büyük gövdeli uçak projelerinde yaşanan teknik sorunlara ve Avrupa otomotiv sektöründeki zayıf seyre rağmen, katma değerli ürünlere odaklanarak yüzde 3’lük sınırlı bir düşüşle 49 milyon dolar ciro elde etti.

İnşaat segmenti pozitif ayrıştı

Öte yandan inşaat güçlendirme segmenti, Türkiye inşaat sektöründeki toparlanmanın etkisiyle gelirlerini yüzde 7 artırarak 2,2 milyon dolara yükseltti.

FAVÖK geriledi, zarar kaydedildi

Şirketin çeyreklik FAVÖK’ü 14,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, net zarar 4,2 milyon dolar oldu. FAVÖK’teki düşüşte özellikle lastik segmentindeki olumsuzluklar ve Endonezya’daki selin 8,8 milyon dolarlık maliyeti etkili oldu. Net kâr tarafında ise faaliyet karlılığındaki baskıların yanı sıra enflasyon muhasebesi kaynaklı düşen ertelenmiş vergi geliri belirleyici oldu.

Borçluluk artarken Microtex satın alındı

Kordsa, Mayıs 2025’te Microtex Composites Srl’deki kalan yüzde 39’luk hisseyi 39 milyon dolara satın aldı. Bu satın almanın da etkisiyle şirketin net borcu 395 milyon dolara, net borç/FAVÖK oranı ise 6,5 seviyesine yükseldi.