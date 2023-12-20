Kordsa’nın sürdürülebilir ürün teknolojisi kabin içine giriyor

Kordsa bu anlaşma kapsamında, kendi teknolojisiyle ürettiği, sektördeki zorlu yanmazlık ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan epoksi bazlı özel ürününü FACC ekosistemine sunacak.

Ürün, ticari havacılıkta kabin içi aksamlarının üretiminde kullanılacak. Kabin içi aksamlarda, fenolik bazlı uçucu kimyasallardan epoksi bazlı kimyasallara geçişi sağlayacak olan ürün, hammadde üretiminden nihai ürün geliştirilmesine kadar geçen birçok farklı süreçte zararlı kimyasalların ortaya çıkmasını da önlüyor. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “ ‘Hayatı Güçlendirmek’ olarak tarif ettiğimiz Kordsa vizyonu, Kordsa’nın dünyaya, insanlığa ve ekosisteme olan katkısına işaret eden bir yolculuk.

Bu yolculuğu bu gibi bütün bir ekosistemi dönüştürme gücüne sahip, sürdürülebilir odaklı ürünlerle güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Kordsa’nın geliştirdiği bu malzemelerin uçakların kabin içi aksamlarına yanmazlık ve sürdürülebilirlik yönünden katkı sağlayacağını ifade eden Kordsa Kompozit EMEA Bölgesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müge Yenmez ise “Kompozit alanında geliştirdiğimiz teknolojilerle hayatı güçlendirmek için müşterilerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz etkin iş birlikleri ile sürdürülebilir bir dünya hedefimize doğru hızla ilerliyoruz” diye konuştu.