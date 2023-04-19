Koreli dev dümene geçti: Peker ve ABD’li fondan Belenco’yu aldı

Kerim ÜLKER

90 binden fazla çalışanıyla Güney Kore’nin en büyük 5’inci grubu olan Lotte, Türkiye’deki madencilik alanındaki varlığını güçlendirme kararı aldı. Lotte, Türk şirketi Belenco’daki payını artırarak şirketin en büyük hissedarı olmak için önemli bir adım attı.

Koreli şirkete bağlı Lotte Advanced Materials, küçük hissedar olarak girdiği Belenco’nun çatı şirketi Peker Yüzeysel Tasarımları Sanayi’nin tek kontrolünü üstlenmek için adım attı. Dünyaca ünlü danışmanlık şirketi PwC’nin danışmanlığında gerçekleşen işlem ile Lotte, Peker Grup’un iştiraki Peker Yüzeysel Tasarımları Sanayi’nin dümenine geçmek adına resmi kurumlardan onayı aldı.

35 milyon Euroluk yatırımla kuruldu

1974 yılından bu yana inşaat, enerji, mühendislik gibi alanlarda faaliyet gösteren Peker Grubu, 2011 yılında dünyanın en büyük doğal ve kompoze taş teknolojisi firması İtalyan Breton S.p.A ile Belenco’yu kurdu.

Aynı yıl Manisa Organize Bölgesi’nde dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da katıldığı ilk tesisi üretime aldı. 35 milyon euroluk fabrikanın açılışına Peker Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Peker, Peker Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hande Peker Kuyumcu, Breton SPA CEO'su Dario Toncelli gibi isimler katılmıştı.

Ardından 2016 yılında şirkete ABD’li Franklin Templeton’ın gelişen piyasalardaki özel sermaye fonu Darby Overseas ortak oldu. ABD’li fon bu ortaklığı ise sahibi olduğu Magnesia S.a.r.l adlı Hollanda’daki iştiraki kanalıyla yaptı. 2019’da ise İtalyan ortak hisselerini Koreli Lotte Group’a devretti.

2 fabrikada 2 milyon metrekare üretim kapasitesi

Şirkette Hande Peker Kuyumcu ve Magnesia’nın yanı sıra Seul merkezli Lotte bulunurken, geçtiğimiz günlerde Koreli şirket Peker Yüzey Tasarımları yani ticari adıyla Belenco’nun tek kontrolünü almak adına resmi kurumlara başvurdu. Onay sürecinin tamamlanmasıyla Küreli şirket Belenco’nun tek hakim ortağı haline geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 39 bin 634 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplamda 63 bin 724 metrekarelik iki tesisinde Belenco, yılda 2 milyon metrekarelik üretim kapasitesine sahip.