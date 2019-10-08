Koreli dev, Rönesans’tan hisse alıyor: Ceyhan'a yüzde 25 ortak oluyor

08 Ekim 2019

Kerim ÜLKER

Güney Kore’nin en önemli şirketlerinden GS Group, Türkiye’de önemli bir anlaşmaya imza atıyor. GS Engineering & Construction şirketi, Ceyhan’da yapılacak olan petrokimya tesisi inşaatında önemli bir hisse alımı yapıyor. Koreli şirket, Ceyhan Petrokimya Endüstri Yatırım adlı firmada Rönesans Holding’in sahibi olduğu hisselerin yüzde 49’unu bünyesine katıyor. Şu anda projede Güney Koreli GS, teknik lisansör olarak görev alıyor. Bir yıllık opsiyonun ardından Cezayirli Sonatrach ve Rönesans’tan sonra Güney Koreli GS de yüzde 25’lik pay ile ortak olacak.

Anlaşmanın bedeli ise proje planlarının ortaya çıkmasıyla belirlenecek. Şirketin yöneticilerinden Lee Kwang-il, “Bu proje şirketimizin fabrika inşaatı konusunda Türkiye’deki ilk projesi” dedi.

1.4 milyar dolarlık proje

Ceyhan Endüstri Bölgesi'nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, 1.4 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçecek. 2020 sonunda inşaatına başlanacak tesis, son yıllarda bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en önemli endüstriyel yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi 2023'te tamamlandığında Türkiye'nin cari açığını 250 milyon dolar azaltacak.