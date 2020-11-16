Koreli ortakla biyolojik ilaç fabrikası kuracak

Barış SEDEF

Pharmactive İlaç’ın Güney Koreli ortağı Polus şirketiyle ürettiği ve klinik deneme aşamasında olan 5 biyoteknolojik ilacının testleri olumlu sonuçlanırsa fabrika yatırımı yapılacağı açıklandı.

İlaç sektörüne 2010 yılında giriş yapan Pharmactive İlaç, global yatırım ortaklıklarıyla katma değerli üretimlere odaklandı. Şirket, 200 milyon dolarlık yatırım bedeli ile 2013 yılında Çerkezköy tesislerini devreye aldı. 108 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikada hizmet veren Pharmactive, Avrupa GMP sertifikasına da sahip. 2017 yılında katma değerli üretimlere odaklanan şirket, biyoteknolojik ilaç konusunda Güney Koreli Polus firmasıyla ortaklık yaparak bu alanda söz sahibi olmayı planlıyor. Pharmactive İlaç Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay, Polus firmasıyla ortaklaşa geliştirdikleri beş biyoteknolojik ilaçta üretim sürecinin tamamlandığını ve klinik denemelere geçildiğini kaydetti. Elay, klinik çalışmalarda da sonuçların olumlu yönde çıkması halinde yeni bir fabrika yatırımı yapacaklarına işaret ederek, "Klinik çalışmalarda beklenilen sonuçların elde edilmesine bağlı olarak şirketimiz Güney Kore’deki fabrikanın aynısını Türkiye’ye de yapacak. Klinik çalışmalar ve ruhsatlandırma konusundaki süreçlerin 2022 yılında sonuçlanacağını öngörüyoruz. Sonuçlara göre Güney Kore'deki fabrikanın aynısının Türkiye'de de inşa edilmesi konusunda çalışmalara başlayacağız. Burada yapacağımız tesiste Güney Kore’deki firmayla know-how paylaşımı da olacak. Ürünlerin know-how ve teknoloji transferi Güney Kore’den Türkiye’ye yapılacak" dedi.

“En fazla projeye sahip 2’nci şirketiz”

Elay, her yıl cirolarının yaklaşık yüzde 6’lık kısmını Ar-Ge çalışmalarına ayırdıklarını ifade etti. Yakın zamanda yayınlanan ‘Türkiye Ar-Ge 250’ raporunda önemli bir başarı elde ettiklerine dikkat çeken Elay, “İlaç sektöründe faaliyet gösteren onlarca firma arasında en fazla Ar-Ge harcaması yapan 12’nci şirketiz. Proje sayısı bakımından da en fazla proje sayısına sahip sekizinci üreticiyiz. Yakaladığımız ivmeyi üzerine koyarak artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kurulacak fabrikanın biyoteknolojik ilaç ithalatına panzehir olacağını anlatan Elay, "Bu alanda pasta giderek büyüyor biz de bu alandaki dışa bağımlılığımızı azaltmak adına böyle bir yatırımı devreye almak istiyoruz" şeklinde konuştu. Elay, "Sektörde katma değerli ürünlerin daha fazla yer alması adına üniversite- sanayi iş birliklerinin yaygınlaştırılarak daha fazla artırılması gerekiyor. Türkiye biyoteknolojik ilaç üretimi konusunda gerekli altyapıya sahip. Ayrıca diğer ilaçların üretimi konusunda dünyada önemli bir yerde bulunuyoruz. Doğru koordinasyon Türkiye’yi ilaç sektöründe daha ileri bir noktaya taşıyacak" değerlendirmesinde bulundu. Elay, geliştirilecek biyoteknolojik ilaçların satış ve pazarlama faaliyetlerinin ise 36 ülkede kendileri tarafından yapılacağını bildirdi.

Çin'e ihracat hazırlığı

Sektördeki işbirliklerini artırma konusunda çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Fatih Elay,"Global bir firma ile ürün geliştirme konusunda çalışma yapacağız. Bununla ilgili görüşmeler yapıldı. Geliştireceğimiz ürünler konvasiyonel ilaçlar konusunda olacak. Ayrıca Avrupa’daki faaliyetlerimizi de artırıyoruz. Yakın zamanda damar yolları konusunda geliştirdiğimiz bir ilaç da Çin pazarında olacak" diye konuştu.

Santa Farma, MEALİS ile işbirliğine gitti

Santa Farma, Türkiye’nin önemli yerli ilaç sanayicilerinden. 75’inci yılına giren şirket, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 150 milyon Euro’luk yatırımla faaliyete geçirdiği 43 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisini 5 yıl önce sağlık sektörünün hizmetine sunmuştu. Santa Farma, geçtiğimiz günlerde önemli bir satış anlaşması imzaladı. Şirket, MEALIS Ortadoğu Yaşam Bilimleri ile yapmış olduğu stratejik işbirliği anlaşmasıyla, kadınlarda orta dereceli ve şiddetli stres tip idrar kaçırma tedavisinde kullanılan duloksetin hidroklorür etkin maddeli ilacın satış, pazarlama ve dağıtım haklarını MEALIS’e devretti. Yıllık tek vardiyada 150 milyon kutu üretim kapasitesine, EU-GMP, TR-GMP ve Ürdün GMP sertifikalarına sahip şirketin Kocaeli tesisinde, Santa Farma ürünlerinin yanı sıra yurtdışından ürün ithal edilmekte olan global ve yerli ilaç firmalarına üretim desteği veriliyor.

Acıbadem, sağlık yönetim sisteminin kullanım hakkını Parkway Pantai'ye sattı

Acıbadem'in geliştirdiği sağlık yönetim platformu Cerebral Plus’ın lisans kullanım hakkı 21 milyon dolar karşılığında Singapur merkezli Parkway Pantai Limited’e (PPL) satıldı. Malezya, Singapur, Çin, Hong Kong, Hindistan ve Brunei’de 50’den fazla hastanesi bulunan PPL, tüm hastane ve tıp merkezlerinde Cerebral Plus’ı kullanmayı hedefliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde kurulum ve bakım destek gelirleri ile birlikte toplam gelirin 100 milyon doları bulacağı öngörülüyor. Proje kapsamında yazılımın kullanılması için Malezya’daki 17 hastanede kurulum çalışmalarına başlandı. Parkway Pantai Limited ile yapılan satış ve anlaşma aynı zamanda Acıbadem Sağlık Grubu’nun 30 yıllık emeğinin ürünü Cerebral Plus’ın global bir yazılım oyuncusu olması bakımından da büyük önem taşıyor. Cerebral Plus’ın çok sayıda dil olanağı sunması ve Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Uzak Asya gibi farklı coğrafyalarda kullanılması; yeni jenerasyon ve entegre dijital platform seçeneği olma yolunda öne çıkıyor.