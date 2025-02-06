Kore’nin meşhur kozmetik markasını Türk kadını ile buluşturacak

Başak Nur GÖKÇAM

2024 yılında yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak toplam 4.5 milyon ürün satışı gerçekleştiren Ecrou, 0 bin adet ürün çeşidiyle yeni mağazacılık anlayışını dijitalleşme stratejileriyle şekillendirerek 2025 yılında da büyüme hedeflerini sürdürüyor. 2025 yılında da renklerden aldığı güçle perakende sektöründe grup olma hedefiyle büyümeye odaklanan şirket, 2025 yılında mağaza sayısını artırırken, Korelilerin kozmetik kültürünü, Türk kadınları ile buluşturacak. Ecrou, ‘her şey dahil’ formatıyla ise yeni yatırımlar yapmaya devam edecek.

Hedef kürüselde bilinirlik

2024 yılında yüzde 45 civarı büyüdüklerinin bilgisini veren Ecrou CEO’su Şahin Demir, “Her yıl 2 kat büyüme hedefliyoruz. Bu yıl özellikle büyük şehirler ve Anadolu’da yeni mağazalar açmayı ve de yeni markalar piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Bu yılki mağaza yatırımlarımızla istihdamı 1000 kişiye ulaştıracağız” dedi.Türkiye’de güçlü bir marka olmanın yanı sıra küresel arenada bilinirliklerini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Demir, “Bizim en büyük amacımız her AVM’ye gelindiğinde ziyaret edilen bir marka olmak” dedi.

Küresel markaları Türk tüketicilerle tanıştırıp buluşturan Ecrou’nun, kendi iç giyim markası Nulu, Kore’li kozmetik markası Nature Republic ve Teddy Island ile yaptığı iş birliğinin büyük ses getirdiğini söyleyen Ecrou CEO’su “Lüks Kore kozmetiği markası Jejumei ile de sektöre yeni bir soluk getirdik. Bu kapsamda Jejumei’i dijital marka olarak kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Alışverişte sosyal deneyim alanı oluşturulacak

Yenilikçi HR uygulamaları ile “Top companies to work” listesine giren, yenilik ve özgürlüğü savunan Ecrou, ‘Hep Yeni’ vizyonu doğrultusunda müşteri deneyimini zenginleştirerek sektöre değer katmayı önceliklendiriyor. Yeni mağazacılık anlayışında müşteri deneyimini ön plana çıkaracak olan Ecrou hem görsel hem de dijital açıdan modern tasarımlar sunan mağazaları ile alışverişin yanı sıra sosyal bir deneyim alanı oluşturmayı amaçlıyor. 2025 yılında hem ulusal hem de uluslararası pazarda büyüme öngören Ecrou, müşteri deneyiminde yenilikçi adımlar atmaya, perakende sektörüne yön vermeye devam edecek.