Körfez devinden otelde ev konsepti
Dünyanın birçok ülkesinde kiralanabilir evler otellerle yarışır hale geliyor. Evlerindeki rahatlığı bulmak ve tatillerini daha ekonomik hale getirmek isteyenlerin bu tercihleri de otelleri yenilikçi yaklaşımlara götürüyor... Kerim ÜLKER'in haberi...
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