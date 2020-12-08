Körfez Döküm, 2021 ihracat hedefini büyüttü

KÜBRA OĞURLU / KOCAELİ

Rusya, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarına ağırlık vererek ihracat yaptığı müşteri sayısını 400’e çıkaran Körfez Döküm, Avrupa’da bulunan mühendislik merkezi, dünya geneline yayılmış ofis ve temsilcilikleriyle 5 kıtada 70 ülkeye ihracat yapıyor.

Körfez Döküm Genel Müdürü Çağdaş Alan, Körfez Döküm’ün müşteri odaklı bakış açısıyla, farklı kıtalardaki müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarına hızla cevap vermeyi başardığını, bu sayede müşterileriyle ilişkilerini uzun süreli bir biçimde sürdürerek ihracat rakamlarını her geçen yıl artırdığını söyledi.

40 binden fazla türde ürün üretiyor

Yüksek teknolojili sistemleri, fabrikalarına entegre ederek 40 binden fazla türde ürün üreten Körfez Döküm’ün tesisinin üretim süreçlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyebildiğini belirten Çağdaş Alan, “2019’da kurulan işleme tesisi sayesinde müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını Dilovası’ndaki merkez tesisinden karşılayan Körfez Döküm, bu sayede teslim sürelerini kısaltmayı ve müşteri memnuniyetini yüksek seviyelerde tutmayı başardı. Körfez Döküm, tüm dünyadaki müşterilerine aynı zamanda mühendislik ve süpervizörlük, süreç kontrol ve optimizasyonu, ekipman iyileştirme ve yedek parça tedariki gibi hizmetler de sunuyor. Bu hizmetleri dünyanın farklı yerlerinde bulunan mühendislik ofisleriyle de vererek, müşterilerine kısa sürede çözüm önerilerinde bulunuyor." dedi.

Körfez Döküm’ün bimetal parça döküm, kompozit döküm ve savurma döküm gibi kullandığı gelişmiş teknolojiler sayesinde rekabet gücünü günden güne artırdığına dikkat çeken Alan, “Ürettiği ürünlerin, kalite kontrol süreçlerine büyük önem veren Körfez Döküm için kalite, son kontrolden çok daha fazlasıdır. Kalite süreçlerini hammadde girdisi ile başlatan Körfez Döküm, bunu üretim boyunca ve sevk sonrasında da devam ettiriyor. Körfez Döküm ailesinin her üyesi, kurumsal kalite anlayışını benimseyerek, sürdürülebilir çevre politikalarına uygun yüksek kaliteli çözümler sunmaya özen gösteriyor." diye konuştu.

Tesisini Endüstri 4.0 doğrultusunda geliştiriyor

Sektörün dinamiklerini göz önünde bulundurarak özellikle bilgi teknolojilerine yönelik yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Çağdaş Alan, verdikleri birçok hizmeti çevrim içi olarak desteklediklerini, bu sayede seyahat kısıtlaması olduğu durumlarda bile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılabildiklerini vurguladı. Tüm sektörlerde olduğu gibi demir çelik sektöründe de gelişimin sürekli olması gerektiğini kaydeden Alan, tesislerini Endüstri 4.0 doğrultusunda geliştirdiklerini aktardı. Alan, alanında uzman kadrosunun gelişimini sürdürmek için yenilikçi eğitimlerle insan kaynağına yatırım yaparak dinamik bir iş ortamı oluşturduklarını dile getirdi.