Körfez Döküm, Rusya ve Afrika pazarlarına odaklandı

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Körfez Döküm’ün, Avrupa’da bulunan mühendislik merkezi, dünyanın farklı yerlerinde bulunan ofisleri ve kurduğu geniş temsilcilik sistemi ile 5 kıtada, 70 ülkeye ihracat yaptığını söyleyen Körfez Döküm Genel Müdürü Çağdaş Alan, yüksek teknolojili sistemleri fabrikalarına entegre ederek 40 binden fazla türde ürün üretebildiklerini kaydetti.

Bünyesinde bulunan İşleme ve Boru Tesisleri sayesinde müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını Dilovası’ndaki merkez tesisinden karşılayan Körfez Döküm, bu sayede üretim süreçlerini optimize ederek müşteri memnuniyetini yüksek seviyelere çıkarmayı başarıyor. Körfez Döküm, tüm dünyadaki müşterilerine aynı zamanda mühendislik ve süpervizörlük hizmetleri sunuyor ve bu hizmetleri dünyanın farklı yerlerinde bulunan mühendislik ofisleri ile sağlarken, eş zamanlı olarak pek çok müşterisinin ihtiyaçlarına kısa sürede çözüm öneriyor.

Körfez Döküm’ün bimetal parça döküm, kompozit döküm ve savurma döküm gibi gelişmiş teknolojili de üretim sistemine entegre ederek önemli bir rekabet avantajı sağladığını ifade eden Çağdaş Alan, “Aynı zamanda, ürettiği ürünlerin kalite kontrol süreçlerine büyük önem veren Körfez Döküm için kalite, son kontrolden çok daha fazlasıdır. Pek çok kurum tarafından kalite politikaları akredite edilen Körfez Döküm için kalite süreçlerini hammadde girdisi ile başlatmakta, üretim boyunca ve sevk sonrasında da devam ettirmekte ve müşteri memnuniyeti ile sonlandırmaktadır. Körfez Döküm ailesinin her üyesi kurumsal kalite anlayışını benimsemekte ve sürdürülebilir çevre politikalarına uygun yüksek kaliteli çözümler sunmaya özen göstermektedir” dedi.

40 binden fazla türde ürün üretiyor

Dilovası’nda bulunan tesislerinden farklı coğrafyalara ihracat yapmanın ve ihracat yaptıkları ülke ve müşteri sayısını arttırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Çağdaş Alan, yüksek teknolojili sistemleri fabrikalarına entegre ederek 40 binden fazla türde ürün üretebildiklerini ve bu kadar farklı ürün üretebilme yeteneklerini de çevik üretim sistemleri sayesinde ve tesisinin üretim süreçlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyerek başardıklarını aktardı.

2021’de özellikle Rusya, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarına ağırlık verdiklerini belirten Alan, seyahat sıkıntısı yaşanan süreçlerde dahi müşterilerinin her zaman yanlarında olduklarını, dijital kanalları etkili bir biçimde kullandıklarını ve bu sayede, farklı kıtalardaki müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarına hızla cevap vermeyi başardıklarını söyledi. Pandemi sürecinde özellikle online müşteri görüşmelerine ağırlık verdiklerini, müşteri odaklı bakış açılarıyla hem yeni müşteri elde ettiklerini hem de mevcut müşterileri ile ilişkilerini uzun süreli bir biçimde sürdürerek ihracat rakamlarını her geçen yıl artırdıklarının altını çizdi.

İşletmelerinin sadece bir dökümhane olmadığını aynı zamanda tüm dünyadaki müşterilerine mühendislik, süpervizörlük, süreç kontrol ve optimizasyonu, ekipman iyileştirme ve yedek parça tedariki gibi hizmetler de sunduğunu vurgulayan Alan, Afrika’da bulunan bir müşterilerine, geçtiğimiz ay online süpervizörlük desteği vererek Çimento Değirmen Diyaframı montajını başarıyla tamamlanmasını sağladıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Endüstri 4.0 odaklı tesis

Dünyanın içinden geçtiği bu zor süreci, işletmelerinin gelişimi için bir fırsata çevirdiklerini söyleyen Çağdaş Alan, “Demir çelik sektörünün dünyadaki dinamiklerini göz önünde bulundurarak özellikle bilgi teknolojilerine yatırım yaptık. Tesislerimizi endüstri 4.0 doğrultusunda geliştirmeye önem vererek, sunduğumuz pek çok hizmeti çevrimiçi olarak destekledik. Bu sayede seyahat kısıtlamasının olduğu durumlarda bile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman ve her koşulda müşteri memnuniyetini tüm süreçlerimizin odağına koyduk. Bu sebeple bir ekip olarak başarı sağladık. Alanında uzman, genç ve yetenekli kadromuzun gelişimini sürdürmek için yenilikçi eğitimlere önem vererek, dinamik bir iş ortamı oluşturduk” diye konuştu.