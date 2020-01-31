Körfez Döküm’de aylık kapasite 800 tona ulaştı

31 Ocak 2020

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Bugün itibarıyla beş kıtada yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapan Körfez Döküm, yaptığı yatırımlarla aylık 800 ton kapasiteye ulaştı. Körfez Döküm Genel Müdürü Çağdaş Alan, üretimin yüzde 90'ını dış pazarlara aktardıklarını bildirdi. Yeni kurdukları işleme tesisiyle toplam alanı 34 bin metrekareye çıkardıkları bilgisini veren Körfez Döküm Genel Müdürü Çağdaş Alan, böylece müşterilerinin taleplerini tek bir tesisten karşılayabildiklerini vurguladı. Körfez Döküm olarak 0,5 ile 8 bin kilogram arasındaki parçaların imalatını yapabildiklerini belirten Alan, 20 binden fazla modeli arşivde tuttuklarını ifade etti. Bu sayede müşterilerine en kısa sürede, yüksek kaliteli ürünleri sunabildiklerine dikkat çeken Alan, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de teknoloji ve insan kaynağına yönelik yatırımları artırarak sürdürmeyi planladıklarını açıkladı.

Almanya’da mühendislik ofislerinin olduğunu ve teknolojiyi tüm süreçlerine etkin biçimde entegre etmeyi temel ilke edindiklerini kaydeden Alan, ''Mühendislik ekibimiz sayesinde müşterilerimize malzeme seçimi desteği, mühendislik, montaj, kontrol ve danışmanlık gibi birçok alanda da hizmet veriyoruz. Dinamik ve güçlü ekibimizle, müşterilerimize çok kısa sürede çözüm ürettiğimiz için uzun süreli ilişkiler kuruyoruz'' diye konuştu.

Boru üretiminin yüzde 70'ini ihraç ediyor

Körfez Döküm'ün 1988'de Kocaeli’de küçük bir aile işletmesi olarak kurulduğunu hatırlatan Çağdaş Alan, süreç içinde gerçekleştirdikleri yatırımlarla sektörde büyüyüp geliştiklerine dikkat çekti. 1996'da Dilovası OSB'deki tesislerine taşındıklarını anlatan Alan, 2004'te ise savurma döküm çelik boru üretimi için Körfez Boru’yu kurdukları bilgisini verdi. İmalat çalışmalarına ilk başta Körfez Döküm bünyesindeki tesislerde başlayan Körfez Boru'nun, 2010'da Dilovası OSB'deki yeni yeni tesisine taşındığını söyleyen Alan, Bu tesisle kapasitesini genişletti. Körfez Boru'nun üretimi, ağırlıklı paslanmaz boru olmak üzere her türlü çelik ve sfero dökümü kapsıyor. Özellikle petrokimya, demir çelik, imalat ve ısıl işlem sanayisine hizmet veren Körfez Boru, üretiminin yüzde 70’ini ihraç edediyor" dedi.

Körfez Boru'nun ihracatın büyük kısmını Avrupa ülkelerine yaptığını belirten Çağdaş Alan, ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Körfez Boru olarak bu yıl yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini bildiren Alan, şöyle konuştu: "Yurt içi ve dışında çok sayıda firma için üretim yapan Körfez Boru, ürettiği yüksek kaliteli savurma döküm borularla, müşteri memnuniyetinde süreklilik hedefliyor. Ar-Ge konusunda da önemli çalışmalar yürüten Körfez Boru, sahip olduğu know-how ve yeni teknolojiler sayesinde savurma döküm konusunda ihtisaslaştı. Esnek üretim sistemlerini etkili bir biçimde kullanarak her türlü müşteri talebine hızlı bir şekilde cevap veriyor. Ar-Ge çalışmalarına da önem veriyoruz. Bu yıl da konuyla ilgili yatırımlarımız devam edecek."