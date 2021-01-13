Körfez fonu, TurkNet'ten çıkıyor

Kerim ÜLKER

Orta Doğu'nun en önemli yatırım şirketlerinden Gulf Capital'in 2018 yılında TurkNet'e ortak olduğunu sizlere ilk kez Dünya Gazetesi duyurmuştu. Abu Dabi merkezli Gulf Capital, Çelebiler Ailesi'ne ait TurkNet'ten hisse almış, Türkiye'deki yatırım portföyüne bir yenisini daha eklemişti. Körfez fonu, işte bu yatırımdan çıkma kararı aldı.

Türk şirketi Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, Gulf Capital'in TurkNet'teki yüzde 40 hissesini satın almak için anlaştı.

Sabancı Ailesi'nden aldılar

2006 yılında kurulan Gulf Capital 2011 yılında Banker dergisinin "Orta Doğu'nun En İyi Özel Sermaye Şirketi" ödülüne layık görüldü. Abu Dabili şirket, 2013'te Doğu Tıp'ı satın almıştı.

Bir dönem Sabancı'daydı

TurkNet, Mehmet Çelebiler ve Cem Çelebiler tarafından, Netone adıyla kuruldu. Daha sonra Sabancı Holding bünyesindeki Turk.net markası Netone tarafından satın alındı ve şu andaki TurkNet'in temelleri atıldı.