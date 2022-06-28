Körfez Ulaştırma’dan yeni vagon yatırımı



Tüpraş’ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, filo yatırımlarına devam ediyor. Mevcutta bulunan 445 adet sarnıçlı tank vagonuna ilave olarak 75 yeni sarnıçlı vagon yatırımı gerçekleştiren Körfez Ulaştırma, beyaz ürün vagonlarından 50 adedini Mart-Nisan döneminde ve son etap 25 vagonu da Mayıs ayında Kırıkkale’de teslim aldı.

ABD’li vagon üreticisi Greenbrier’dan alınan vagonların teslimatı Adana Greenbrier/Rayvag üretim tesisinden yapıldı. Vagonların teknik özellikleri hakkında bilgiler paylaşan Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Tufan Başarır, “Tank vagonlarımız, AB standartları kapsamında demir yolu sektörü için belirlenmiş en yüksek standart olan ‘Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi’ (TSI) sertifikasyonunun gerekliliklerini de sağlıyor. Türkiye’deki en yüksek emniyet standardına sahip ve en yeni akaryakıt vagonlarını Körfez Ulaştırma’nın kullandığını gururla belirtmek isterim. 86 metreküp hacminde ve 15 metre uzunluğunda olan vagonlarımızın içinde taşınacak ürünler, yakıtın sınıfına göre değişiyor. Vagonlarımız L4BH tipinde yani yüksek basınç değerlerine dayanıklı olduğu için, bu vagonlarla rafinerimizde üretilen bütün beyaz ürünleri demir yolu ile taşıyabiliyoruz.” dedi.

“Filomuz yılda 2,5 milyon ton ürün taşıyacak”

Yeni vagonların Körfez Ulaştırma’nın değer zincirinde önemli bir unsur olan, lojistik operasyonların çevresel etkileri konusunda da öne çıktığını belirten Başarır, “Bir vagonla yaklaşık 3 kara yolu tankeri kadar yük taşınabiliyor. Körfez Ulaştırma, kuruluşundan bu yana 5 yıl içinde demir yolu payını artırarak, 2022 yılında yaklaşık 60 bin tankeri karayolundan demir yoluna aktardı. 75 vagonun da eklenmesiyle 520 vagona ulaşan filomuz, yılda 2,5 milyon ton ürün taşıyacak. Böylece 18 bin adet seferi daha karayollarından çekerek demir yoluna aktarmayı ve karayolu taşımalarından kaynaklı karbon emisyonunu yılda 14 bin 100 ton daha azaltmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yeni vagonlara güvenli tren takip sistemi entegre edildi”

Teslim alınan vagonların tamamına güvenli vagon takip sistemini entegre ettiklerini açıklayan Başarır, devamında şunları kaydetti: “Vagonlarımız gerçek zamanlı takip sistemleri, emniyetli kilit sistemleri gibi yenilikçi ve güvenli özelliklerle de öne çıkıyor. Gelecek 2-3 yıl içinde vagonlarımızın tamamında bu sistemi kullanacağız. Sistem, tank vagonlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak Tüpraş kurum içi girişimcilik programı kapsamında inovasyon ekiplerinin çalışmaları sonucunda kendi kaynaklarımızla geliştirildi. Donatıldığı sensörler ve modüller sayesinde gerçek zamanlı veri akışı sağlayabilen bu sistem, aynı zamanda güneş paneli gibi yenilikçi yöntemlerle kendi enerjisini üretiyor. Bu açıdan da piyasadaki benzer ürünlerden daha gelişmiş bir altyapıya sahip.”

Kırıkkale’deki bakım atölyesi kesintisiz hizmet veriyor

Yeni vagon yatırımlarına paralel olarak bakım atölyelerindeki faaliyetlere de hız kazandıran Körfez Ulaştırma, bakım atölyelerinde 15 teknik uzman istihdam ediyor. Sadece vagonlarını değil TÜRASAŞ’tan ve Stadler’den aldıkları toplam 12 lokomotifin bakımlarını da bu atölyelerde Avrupa standartlarında gerçekleştiren şirket, operasyon hazırlıklarını en yüksek düzeyde tutarak, Tüpraş ve diğer müşteri ihtiyaçlarına aksama olmaksızın hizmet verebiliyor. Yeni devreye alınan vagon/lokomotif teker çakma atölyesiyle de bakım alanındaki yetkinliğini bir üst seviyeye çıkarıyor.