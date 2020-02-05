‘Koronavirüs’ kişisel temizlik ürün ihracatını yüzde 20 artırdı

05 Şubat 2020

Yasemin SALİH

Koronavirüs salgını yerli üreticiyi harekete geçirdi. Ocak ayı kimya ürünleri ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20’lik artışa dikkat çeken medikal üreticileri, yerli sanayicinin desteklenmesini içeren bir dosyayı bu hafta Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı yetkililerine sunacak.

Çin’de tespit edilip onlarca ülkeyi tehdit eder hale gelen Koronavirüs, günlük yaşamı da etkisi altına alıyor. Uzmanlar virüsten korunma yollarını açıkladıkça, tüm dünyada başta maske olmak üzere hijyenik ürünlere talep patladı. Bu alandaki tedarik zincirinin tepesinde yer alan Çinli firmalar devre dışı bırakılınca Türk şirketlerinin yurtdışı satışları arttı. Sadece ocak ayında Türkiye’nin sabun hariç temizlik ürünleri ihracatı 38.5 milyon dolar oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçı Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, bir anda gelen 3 milyonluk maske talebine, Türkiye’de öyle bir kapasite bulunmadığı için yanıt verilemediğini belirtti. Pelister, talebin sadece maskeyle sınırlı kalmadığını vurgularken, “Kişisel temizlik ürünlerine de talep arttı. Özellikle yakın coğrafyaya ihracatımız ocak ayında fark edilir seviyede yükselişte” dedi. Pelister, İKMİB’in Ocak 2020 ihracat verilerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20’lik bir artış olduğunu, ancak talepte yüzde 30-40’lık artışın devam ettiğini vurguladı. “Türkiye’de temizlik mendili gibi kişisel temizlik ürünlerinde, medikal ürünlerde Çin malı tercih ediliyor, yerli üreticiler büyüyemiyordu. Ucuz diye tercih edilen Çin ürünlerinden şu anda kaçınılıyor. Ancak bu tablo gösterdi ki yerli sanayi desteklenirse Türk şirketlerinin ürünlerinin kalitesi fark yaratıyor” diyen Pelister, bu konuyu Coronavirüs salgınıyla birlikte kamunun dikkatine de sunduklarını söyledi.

Ruhsatlandırma hızlandırılmalı

Sağlık ve Sanayi bakanlıklarından bu tablodan hareketle kimyaya dayalı ürünlerde yerli şirketleri destekleyecek kararlar almalarını beklediklerini anlatan İKMİB Başkanı Adil Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette burada oluşabilecek kötüye kullanma riskine karşı orta yol bulunmalı. Denetimler sıkılaştırılmalı, büyük ölçekli şirketler için ayrı, KOBİ’ler için ayrı destek süreçlerine gidilmeli. Biz bununla ilgili bir dosya hazırladık. İKMİB içerisinde yer alan medikal komite, önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek. Ve hazırladığımız dosyayı sunacak.”