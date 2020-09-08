Koronavirüsü 'yok edecek' cihazın prototipini üretti

08 Eylül 2020

TÜLAY TAŞKIN / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde beyaz eşya ve otomotiv yan sanayiye yönelik üretim yapan Tanatar Kalıp, pandemi koşullarında yaşamı kolaylaştırmak amacıyla dezenfeksiyon cihazı geliştirerek, prototipini üretti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında firmanın Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen ve “ALLIUM210” adı verilen cihaz; tren, otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçları yanı sıra hastaneler, ibadethaneler, okullar, market ve üretim tesisleri gibi alanların dezenfekte edilmesi için kullanılacak.

23 mühendis 3 ay çalıştı

Cihazın 3 ay süren Ar-Ge çalışmasıyla geliştirildiğini söyleyen Tanatar Kalıp’ın Genel Müdürü Mehmet Tolga Yılmaz, pandemi koşullarında yaşamı daha da kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Cihazın toplumun yoğun olarak kullandığı alanlara uygun olduğunu aktaran Yılmaz, “Tanatar Kalıp olarak ciromuzun yüzde 50’sini ihracat gelirlerinden elde ediyoruz. Bütün otomotiv markalarına dolaylı yoldan sac metal ve parça üreten bir şirketiz. Yaklaşık 1,5 yıl önce Ar-Ge merkezimizi urduk. Başlangıçta kendi üretim konularımıza dönük inovasyon amaçlıyorduk, artık 23 yaratıcı mühendis gençten oluşan ekibimizle farklı alanlarda da inovatif ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaca yönelik bir takım projelerimiz var, bunlardan biri de pandeminin başlamasından sonra halk sağlığı sorumluluğu ile sektörde Ar-Ge merkezi üzerinden nasıl bir katkı sunarız diye düşündük. Fikrin oluşması, projenin gelişmesi ve prototipin imalatı 3 ay kadar sürdü” dedi.

Robotik özellikleri olacak

Bu tarz cihazların yurtdışında bulunduğunu belirten Tolga Yılmaz şunları söyledi: “Yurtdışı menşeli robotik özellikleri olan cihazlar var. Biz, ALLIUM210 cihazını yerli üretim olarak, programlanabilir, hareketli ve uygulanacak dozu kendisi ayarlayan inovatif bir ürün olarak geliştirdik. Gelişme potansiyeli çok yüksek olan bir ürün ve geliştirmeyi sürdürmeyi düşünüyoruz. Cihaza, robotik ve otonom olarak çalışacak özellikler de eklemek istiyoruz. Farklı model ve versiyonlarını geliştirmeyi planlıyoruz, daha dar mekanlarda kullanılabilir olması için değişik boyutlarda da üretim planlıyoruz. Şu anda geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfeksiyon etkisi üzerinde hesaplamalar ve araştırmalar yaptık. Cihaz bittikten sonra mikrobiyoloji laboratuvarlarında etkinliğine dair olumlu raporlarımızı aldık ve patent başvurumuzu yaptık. Şu anda prototipi ürettik ve siparişler aldık. Yurtiçi pazar yanında ihracatını yapmayı da hedefliyoruz."

Dokunmatik ekranla kontrol

Cihazın teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, “ALLIUM210 dezenfeksiyon cihazı, 2 metre yüksekliğinde ve katlanabilir kolları bulunuyor. Kolları açıldığında uzunluğu 2.5 metre oluyor. Yürüyen aksamı ve elektrik aksamının bulunduğu bir arabanın üzerinde duruyor. Toplam ağırlığı 160 kilo civarında. Dokunmatik ekran ile kontrol ediliyor, programlanabiliyor. Ultraviyole ışıma yapan ampulleri var. Akülü çalışıyor, hızını kendisi ayarlıyor ancak yönlendirilmesi için bir operatöre ihtiyacı var. Cihaz sabit de kullanılabiliyor, o durumda operatöre gerek kalmıyor, zamanlamasını ayarlayıp ortamda bırakıp çıkabiliyorsunuz. Bir sonraki aşamasında kolları robotik hale getirmeye ve cihazı da birtakım sensörlerle donatarak yönünü kendisi bulabilir hale getirmeyi planlıyoruz, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Daha farklı boyutlarda, daha farklı kullanım alanlarında kullanılabilmesi için yeni bir model üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ANTİSEPTİK ETKİSİ KANITLANMIŞ UV-C LAMBALARI BULUNUYORT



Tolga Yılmaz , geliştirdikleri cihazın teknik özellikleri hakkında şu bilgileri verdi: “Cihazımız farklı kullanım modu seçenekleri ile farklı alanlarda hareketli veya sabit olarak kullanılıyor. Programlanabilme özelliği sayesinde farklı ortamlar için en etkin UV-C dozu uygulayabiliyor. Cihaz korozyona dayanıklı, hafif ve güçlü alüminyum gövdeye ve mekanik aksama sahip bulunuyor. Güçlü bir motora, güvenilir manyetik kavramalara ve antiseptik etkisi kanıtlanmış düşük basınçlı UV-C lambalara sahip. Cihazımızda 10 adet 21 W gücünde 253,7 nm dalga boyunda ışıma yapan düşük basınçlı UV-C lamba bulunuyor. Lamba armatürlerinde lambadan çıkan ışığı yansıtan reflektörler yer alıyor, bu sayede ışımanın tümü dezenfeksiyon istenen alana yönlendiriliyor. Cihazda her türlü güvenlik önlemi bulunuyor. Üzerindeki teleskopik UV kalkanı da UV-C ışınımına karşı tam koruma sağlayarak operatörü koruyor. Ayrıca cihaz yanında korumalı gözlük, korumalı tulum, koruyucu eldiven de vereceğiz, bunların kullanımını zorunlu tutacağız.”