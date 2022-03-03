Koroplast, halka açılıyor

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri (Koroplast), halka arza hazırlanıyor. Halka arz kapsamında taslak izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapan Koroplast, bu süreci Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla gerçekleştirecek.

Tüm ürün ve hizmetlerini tüketicilerin ihtiyaçlarını gözeterek şekillendiren Koroplast, ürünlerini çöp torbaları, pişirme, saklama ve temizlik grubu ürünleri olarak 4 ana kategori altında topluyor. Gelişen teknolojiye uygun üretim merkezleri ve 15,5 ton ekstrüzyon kapasitesi ile çalışan Koroplast, 2022 yılında 45 distribütör ile 52 bin noktada 100’ün üzerinde ürün gamıyla hizmet veriyor. Aynı zamanda geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen ve tekrar geri dönüştürülebilen çöp torbaları da bulunan Koroplast, üretimde kalite, teknoloji ve Ar-Ge’yi ön planda tutuyor.

Hedef, yılın ilk yarısında süreci tamamlamak

Halka arz kapsamında taslak izahname onayı için SPK’ye başvuru yaptıklarını söyleyen Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu, “Güçlü bir finansal yapıya sahip olan şirketimizin, halka arz süreciyle birlikte marka değerinin daha da artacağına inanıyoruz. Hedefimiz 2022 yılının ilk yarısında halka arz sürecimizi tamamlamak. Ana sermaye ortağımız Korozo’un da desteğiyle, 40 yıllık tecrübemizi, kurumsal yönetim ilkelerimizi ve şeffaflığımızı halka açık bir marka olarak sürdürmek için çalışmalarımıza başladık ve gerekli başvurumuzu gerçekleştirdik.” diye konuştu.



Koroplast olarak şu an Azerbaycan, Kıbrıs, Romanya, Almanya, Hollanda ve İngiltere olmak üzere 9 ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Türkoğlu, 2020’de 279 milyon TL, 2021’de yüzde 46 büyüyerek 407 milyon TL ciro elde ettiklerini söyledi.