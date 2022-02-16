Korteks, PLASTICE Projesi ile Horizon Programın’a kabul edildi

Türkiye'nin önde gelen iplik üreticilerinden Korteks, PLASTICE Projesi ile Avrupa Horizon (Ufuk Avrupa) Programına kabul edildi.

Korteks’in ilk Ufuk Avrupa Projesi olan PLASTICE, ayrıştırılması çok zor olan kompleks yapıdaki tekstil ve plastik atıkların çevre dostu, inovatif, verimli yöntemlerle, akıllı ve dijital teknolojilerin kullanılmasıyla geri dönüştürülmesi ve geri dönüştürülmüş hammaddelerden düşük karbon ayak izine sahip nihai ürünleri imal ederek döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafında 15 milyon 122 bin 601 euro destek almaya hak kazanan PLASTICE Projesinde, 7 farklı ülkeden 25 partner kuruluş 4 yıl boyunca iş birliği içinde çalışacaklar. Atık yöneticileri, geri dönüşümcüler, kimyasal ve tekstil endüstrileri, teknik ve bilimsel otoriteler, kamu, sivil toplum ve toplumun tamamı projenin paydaşları arasında yer alıyor.

“Döngüsel ekonominin en yenilikçi örneklerinden birini sunacağız”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Küresel ısınma, iklim değişikliği, atık problemleri temiz su ve gıdaya ulaşmadaki sorunlar toplumun sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini her geçen gün daha da artırıyor. Bu sebeple özellikle atık problemine yönelik olarak son dönemde, hem devletler ve uluslararası kurumlar hem de şirketler tarafından acil aksiyonlar alınmaya ve yeni projeler oluşturulmaya başlandığını görüyoruz. Biz de Korteks olarak, bu probleme yönelik olarak kendi çatımız altında birçok çalışma yapıyor ve yeni projeler üretiyoruz. PLASTICE projesi de bu anlamda bizim için önemli bir milat olacak.” dedi.

PLASTICE projesinin dünyadaki atıkların geri dönüşümünde yaşanan sorunların çözümü için tasarlandığını söyleyen Mert, şunları kaydetti: “Dünyada geri dönüştürülen ürünler miktar olarak halen düşük. Bunun en temel nedeni, karmaşık yapılı/bileşenli/karışımlı plastikler ve tasnif edilmemiş diğer atık karışımlarının işlenmesindeki teknik ve ekonomik zorluklar olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu projede kullanacağımız kimyasal geri dönüşüm yöntemi, atık sahalarında, atıkların sürdürülebilir olmayan şekilde geri dönüştürülme problemini bütünleyici biçimde çözebiliyor. PLASTICE projesi bu sorunu çözmek amacıyla Avrupa seviyesinde yeni kimyasal geri dönüşüm sistemlerini yaratma potansiyeli açısından büyük bir önem taşıyor.”