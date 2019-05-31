Köşkerler, otomotiv sektöründe yoğunlaşacak

31 Mayıs 2019

Halat ve tel üretimi alanında faaliyet gösteren Köşkerler Çelik Halat, geçen yıl devreye aldığı hammadde üretim tesisiyle istihdamını yüzde 60 artırdı. Başta asansör sektörü olmak üzere vinç, otomotiv, beyaz eşya, kablo, denizcilik, balıkçılık, maden, mermer sektörü için halat ve tel üretimi yaptıklarını ifade eden Köşkerler Çelik Halat Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Köşker, ürün gamını büyütecek ve kapasiteyi artıracak bir yatırımı yakın zamanda devreye alacaklarını söyledi.

Otomotiv sektörüne yönelik faaliyetleri artırmak istediklerini dile getiren Köşker, süreç içinde gelişen sistemlere ve yönetmenliklere uyumlu kalabilmek için gerekli Ar-Ge faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Köşker, 2018 sonu itibarıyla başladığı IATF 16949 çalışmalarını bu yıl içinde tamamlayıp, otomotiv sektöründeki iş hacmini hem yurtiçinde hem de yurtdışında artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Üretiminin yüzde 75'ini ihraç ediyor

1989 yılında katma değerli üretim hedefiyle yola çıktıklarını ve gelinen noktada Türkiye’nin önde gelen çelik halat ve tel üreticileri arasında yer aldıklarını ifade eden Mustafa Köşker, bugün itibarıyla satışların yüzde 75’inin ihracata yönelik olduğunu kaydetti.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde 17 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 24 bin metrekare alanda faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Köşker, imal ettikleri ürünlerin kullanım yerlerinin gerektirdiği performansı sağlayabilmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. 2016 yılının başında gerçekleştirme kararı aldıkları ve 2017 yılının başında devreye aldıkları hammadde üretim tesisinin kazandırdığı ivme ile hem kalite hem de pazar konusunda hedefledikleri gelişmeleri kaydettiklerini ileten Köşker, yeni yatırım ile birlikte istihdamı da artırdıklarını söyledi.