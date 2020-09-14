Koton'a COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi

14 Eylül 2020

Koton, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE tarafından verilen ‘COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, şunları söyledi: “İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda dünyanın en prestijli uluslararası yarışmasında, International Safety Awards/ Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nin 62’incisinde Türkiye Hazır Giyim Perakende Sektörü birinciliğimizden sonra, aldığımız bu yeni belge, “Her Şeyin Başı Sağlık” anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızın da, sağlık ve güvenlik konusundaki iddiamızın da bir tescili. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde, TSE tarafından yayınlanan COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na göre belirlenen kriterleri mağazalarımızda yerine getirerek, yapılan denetimler sonucunda güvenli hizmet verdiğimizi gösteren ‘COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne layık görüldük. Bu belge sadece hazır giyim değil, tüm perakende sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor ve bu bizim için bir gurur kaynağı.”