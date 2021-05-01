Koton’da global operasyon e-ticaretle büyüyecek

Hüsniye GÜNGÖR

Türkiye’deki ilk lojistik merkezini mayıs ayında açacak olan Koton, e-globalleşme kapsamında üç dijital dönüşüm yatırımı yapıyor. Lojistik ve dijital dönüşüm için 2022 sonuna kadar 15 milyon dolar ayırdıklarını söyleyen Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, “E-ticaret satışı olan ülke sayısını 2021 sonunda 39’a çıkaracağız” dedi. Planların aylık ve hatta günlük olarak değişmek zorunda kaldığı öngörülemeyen zamanlardan geçtiğimizi söyleyen Yılmaz “E-ticaretin çok büyük desteği oluyor” derken alçakgönüllü davranıyor. Çünkü 2020’nin başında pandemiyle derinleşen ekonomik darboğazı atlatan Koton, e-ticarete dayalı global büyüme stratejisi kapsamında tüm kaynak ve gücünü dijital altyapı ve lojistik yatırımlarına ayırdı.

700 milyon TL’lik kaynak

Gülden ve Yılmaz Yılmaz çifti tarafından 1988’de küçük bir satış mağazası olarak kurulan Koton, ilk globalleşme adımını, üretime geçtikten bir yıl sonra, 1996’da Almanya’nın Münih şehrinde açtığı mağaza ile atmıştı. Bugün Rusya, Romanya, Kazakistan, Fas, Tunus, Balkanlar, Fransa ve Körfez ülkelerinde 470 mağaza ile hizmet veren hazır giyim markasının, artık Almanya’da bir mağazası bulunmuyor. Yılmaz Yılmaz’ın söylediğine göre, yakın bir zamanda açmak gibi bir planları da yok. Bunun yerine Almanya pazarına dört farklı e-ticaret platformu ile girmeye hazırlanan Koton, çeyrek asırlık marka imajını da arkasına alarak e-küreselleşme yolunu seçti. DÜNYA Gazetesi’nin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e verdiği röportajda, “Hiç kolay olmadı” diyerek bu dönemi profesyonel hayatı boyunca şahit olduğu en zor dönem olarak değerlendiren Yılmaz, ortakların 2020’nin başında sermaye artırımına giderek Koton’a 700 milyon TL kaynak yarattığını söylüyor. Devam eden altyapı ve lojistik yatırımlarının bu yıl için 7-8 milyon dolar olduğunu belirten Yılmaz, 2022 ile birlikte toplam yatırım tutarının 15 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Lojistik ana iş kolu oluyor

Halihazırda 19 ülkede e-ticaret operasyonu olan Koton, 2021 sonuna kadar bunu 39 ülkeye çıkarmayı hedefliyor. E-ticaret satışlarını 2020’de Türkiye’de yüzde 62, yurtdışında baz etkisiyle yüzde 150 artıran Koton, 2021 için Türkiye’de yüzde 30, yurtdışındaysa yüzde 100 e-ticaret büyümesi bekliyor. Büyüyen e-ticaret operasyonuyla lojistiğin ‘ana iş kolu’ haline geldiğini belirten Yılmaz’a göre, global operasyon üçüncü partilerle yönetilemeyecek hacme ulaştığında yurtdışında da lojistik yatırımları söz konusu olabilir.

Diğer yandan Rusya, Kazakistan, Romanya, Sırbistan ve Fas gibi ülkelerdeki mağaza stoklarını e-ticarete açmaya hazırlanan Koton, bu operasyonu da diğer ülkelere taşıyacak. Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre Koton, cironun yüzde 80’ini oluşturan tüm mağazalarının üç ay için tamamen kapandığı 2020’yi negatif büyüme ile kapattı. 2021 için 2019’a göre yüzde 15, 2020’ye göre yüzde 50’nin üzerinde büyüme öngören Yılmaz, “Düze çıktık” diyor.

‘Namshi, BAE’de 10 mağazalık potansiyel yaratacak’

2020’DE 21 mağaza açtıklarını, bu yılın ilk yarısı için 18 açılışın planlandığını, ancak açtıklarından fazla mağazayı da kapattıklarını söyleyen Yılmaz Yılmaz, “Koton’un en önemli rekabet avantajı; moda, geniş ve sürekli yenilenen ürün gamı ve erişebilir fiyat olarak tanımlanan marka imajı. E-ticaret ile geniş bir satış ağı üzerinden küresel tüketicilere ulaşarak bu marka gücünü kinetik güce dönüştürmek istiyoruz. Bundan sonrası için agresif bir mağazalaşma planımız yok, mağaza sayılarını limitli tutarak e-ticaretin potansiyelini daha karlı bir şekilde kullanacağız. Daha yeni girdiğimiz online alışveriş kanalı Namshi, bize Birleşik Arap Emirlikleri’nde 10 mağazalık satış potansiyeli yaratacak” diye konuştu.