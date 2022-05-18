Koton’da yerlilik oranı yüzde 95’e çıktı

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Salgın nedeniyle zorlu geçen 2020’nin ardından 2021'in ikinci yarısından itibaren perakende sektöründe hızlı bir toparlanma başladı. Bu dönemi kayıpları telafi etme dönemi olarak adlandıran Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, yılı beklentilerinin üzerinde bir satış ve kar rakamı ile kapattıklarını anlattı. 2022’e de oldukça iyi başladıklarını, bu nedenle sene başında yapılan bütçeyi revize etiklerini dile getiren Yılmaz, büyüme beklentilerini yüzde 80’e, ciro hedeflerini ise 7,5 milyar TL’ye çıkardıklarını söyledi. Salgında artan maliyetlere rağmen ulaşılabilir bir marka olma hedefiyle yollarına devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, bunda yerli tedarikin önemli avantaj sağladığını belirterek, ”Koton üretiminin yüzde 80’ini Türkiye’den yapmaktaydı. Salgınla birlikte bu oranı yaklaşık yüzde 95’e çıkardık” dedi.

Bin kişiye istihdam sağlayacak

Koton'un hali hazırda Türkiye’nin yanı sıra 30’a yakın ülkede 457 mağazası ve binden fazla satış noktası i bululuyor. Bu mağazaların 208’i ise yurtdışında yer alıyor. Mağaza açılışlarına bu yıl da devam edecekleri bilgisini veren Yılmaz, “Pandemi ile birlikte verimlilik gündeme geldi. Eskiden bu kadar kolay mağaza kapamıyorduk. Şimdi kapatıyor ve daha verimli noktalarda yenisini açıyoruz. Bu şekilde karlılıklar da yükseliyor” dedi. Koton, bu kapsamda bu yılın sonuna kadar yarısı yine yurtdışında olmak üzere 50’ye yakın mağaza açacak ve bin kişiye de istihdam sağlayarak 11 bini aşkın çalışana ulaşacak. Marka, yeni mağazalar da dahil olmak üzere bu yıl 25 milyon dolar yatırım yapacak.

“Her hafta kumaş toplantısı yapıyoruz”

Gülden Yılmaz, salgınla birlikte artan maliyetler ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Yılmaz, “Bu konuda büyük bir mücadelemiz var. Bir yandan koleksiyonlarımızı güzelleştirip çeşidini artırırken bir yandan da yüksek maliyetlerle mücadele ediyoruz. Son dönemde güzel fırsatlar oluştu. Yabancı rakiplerin ürünleri çok pahalanınca tüketici talebi bizim gibi markalara kaydı. Hem bu kadar bol çeşit yapacaksın hem de rakiplerden uygun fiyatlı olacaksın.

Bu yüzden mesela kumaşı nasıl daha uyguna alabiliriz diye uğraşıyor, bin dereden su getiriyoruz. Her hafta kumaş toplantısı yapıyoruz” dedi.

İkinci el kıyafet için pilot uygulama

Bilindiği üzere dünyada her yıl milyonlarca ton hazır giyim ürünü çöpe gidiyor. Bu da önemli bir değer kaybına yol açıyor. Bu konuda da harekete geçen Koton, ikinci el kıyafetleri ekosisteme kazandıracak bir proje başlatıyor. Gülden Yılmaz, Ankara’da pilot uygulamasını başlattıklarını, gelişmelere göre bunu yaygınlaştırabileceklerini söyledi. Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre bu yıl Moldova’ya giren marka, önümüzdeki dönem Ekvator ve Bahreyn’de de mağaza açacak. Yurtdışı satışları yüzde 35 seviyesinde olan Koton'un, yıl sonu hedefi bu oranı yüzde 40’a çıkarmak. E-ticarette de önemli başarılar elde eden Koton’da online satışlar için yıl sonu hedefi yüzde 25 seviyeleri. Gülden Yılmaz, “Hedefimiz 2026 sonuna kadar yurtdışı ciromuzun payını yüzde 50’ye çıkarmak” dedi.

7 bin 500 kadına 7.5 milyon TL’lik destek

Türkiye’nin yanı sıra 30’u aşkın ülkede 457 mağaza ile faaliyet gösteren Koton, sosyal sorumluluk projelerinde de önemli aşamalar kaydetti. 2016 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresine bağlı faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) iş birliği ile ‘El Emeği Projesi” başlatan Koton, geride kalan dönemde çok sayıda aileye de umut oldu. Salgın ile birlikte artan geçim sıkıntısının da etkisiyle projeye dahil olan kadın sayısının önemli oranda arttı. Gülden Yılmaz, proje kapsamında üretilen ürün adedinin 600 bini aştığını, kadınlara verilen desteğin ise 7,5 milyon TL’yi geçtiğini söyledi. ÇATOM ile hali hazırda bu kapsamda geniş bir proje yürüten başka bir hazır giyim firması bulunmuyor.