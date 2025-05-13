Koton’dan güçlü ilk çeyrek: Yurt dışı e-ticaret yüzde 65 büyüdü

Giyim perakendecisi Koton, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yavaşlayan tüketici talebine rağmen Türkiye’deki mağazacılık satışlarını reel bazda yüzde 18, toplam yurt içi satışlarını ise yüzde 12 oranında artırmayı başardı.

Ancak Türk lirasının güçlü seyri, bu çeyrekte de yurt dışı satış gelirlerini olumsuz etkilemeye devam etti. Özellikle Birleşik Devletler Topluluğu (CIS) bölgesindeki makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler satışları baskılarken, Körfez Bölgesi’nde yapılan yapısal değişimler ve güçlü yurt dışı e-ticaret performansı bu kayıpları dengelemeye yardımcı oldu. Bu süreçte konsolide satışlar reel bazda yüzde 3 arttı.

Yurt dışı e-ticaret satışları yüzde 65 arttı

Yurt dışı e-ticaret satışlarında yüzde 65 reel büyüme kaydeden Koton, bu kanaldan stok yönetimi ve nakit akışına önemli katkı sağladı. Şirketin omnichannel stratejisinin temel unsurlarından biri olan Koton Club sadakat programı, 7,2 milyon üyeye ulaştı. Üyelerin, üye olmayanlara kıyasla yüzde 30 daha sık alışveriş yaptığı ve sepet başına ürün sayısının yüzde 9 daha fazla olduğu belirtildi.

Brüt kâr marjı yüzde 43 oldu

Koton, yılın ilk çeyreğinde 2,7 milyar TL konsolide brüt kâr elde etti. Uygulanan dinamik fiyatlama politikasıyla birlikte brüt kâr marjı yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti. Şirket, mevsimsellik etkisiyle birlikte ilerleyen çeyreklerde bu oranın yükselmesini bekliyor. 2025 sonu için yüzde 50’nin üzerinde brüt kâr marjı hedefi korunuyor.

Mağaza sayısı yıl sonunda 466’ya ulaşacak

31 Mart 2025 itibarıyla Türkiye’de 242, yurt dışında 207 olmak üzere toplam 449 mağazaya ulaşan Koton, ikinci çeyrek itibarıyla mağaza açılışlarını hızlandırmayı planlıyor. Yıl sonunda bu sayının en az 466’ya çıkarılması hedefleniyor.

Körfez Bölgesi'nde büyüme ivmesi

Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren 16 franchise mağaza, Apparel Group ile yapılan anlaşma doğrultusunda bağlı ortaklığa devredildi. Şirket, bölgede bire bir mağazacılık satışlarının ABD doları bazında yüzde 20'nin üzerinde arttığını açıkladı.

CEO Sabuncu: Yurt dışı e-ticaret performansı umut verici

Koton CEO’su Dr. Bülent Sabuncu, ilk çeyrek performansına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Geçtiğimiz seneye göre azalan yurt içi tüketici iştahına ve mevsimsel olarak yavaş bir döneme rağmen, dinamik fiyatlama stratejimiz ve Ramazan Bayramı’nın da desteğiyle Türkiye’de reel bazda güçlü bir büyüme yakaladık. Güçlü TL, yurt dışı satışlarımızı etkilemeye devam etse de Körfez Bölgesi'ndeki operasyonlarımız ve yurt dışı e-ticaretteki büyüme oldukça umut verici. İkinci çeyrekten itibaren mağaza açılışlarının hızlanması ve mevsimselliğin desteğiyle brüt kâr ve FAVÖK marjlarımızın artacağını öngörüyoruz.”

Şirket, 2025 yılında düşük tek haneli reel satış büyümesi hedeflerken, yıl sonunda brüt kâr marjının yüzde 50’yi aşması ve toplam mağaza sayısının 466’yı geçmesi beklentisini koruyor.